Anadolu Efes’te satış hacmi arttı, gelirlerde düşüş yaşandı

Anadolu Efes, 2025 yılının ikinci çeyrek ve ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış hacmi ikinci çeyrekte proforma bazda yüzde 4,8 artarak 30,9 milyon hektolitreye ulaştı. Ancak net satış gelirleri yüzde 2 azalarak 64 milyar 392,8 milyon TL seviyesinde kaydedildi. FAVÖK yüzde 17,3 düşüşle 12 milyar 324,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirket aynı dönemde 6 milyar 364,9 milyon TL serbest nakit akışı elde etti.

Yılın ilk yarısında konsolide satış hacmi yüzde 7,8 artışla 55,2 milyon hektolitreye çıkarken, net satış gelirleri yüzde 3,1 düşüşle 111 milyar 402,5 milyon TL oldu. FAVÖK yüzde 19,5 azalarak 16 milyar 700,5 milyon TL seviyesinde kaldı. Serbest nakit akışı ise -11 milyar 476,7 milyon TL ile negatif gerçekleşti.

CEO’dan rekabet ve pazar dinamikleri değerlendirmesi

Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı Onur Altürk, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,3’lük hacim artışıyla güçlü bir performans sergilendiğini belirtti. Altürk, Türkiye’de artan rekabet baskısı, Gürcistan’da perakende dinamiklerindeki değişim ve Kazakistan’da piyasa yapısındaki dönüşümlerin dikkatle yönetilmesi gereken unsurlar olduğunu söyledi.

Altürk, premium ve ekonomi segmentlerinde ivmenin güçlenerek sürdüğünü, premium portföy payının Türkiye, Kazakistan ve Moldova operasyonlarının güçlü performansıyla arttığını aktardı. Türkiye bira operasyonlarının ikinci çeyrekte yüzde 5,9 büyüdüğünü belirten Altürk, bu artışın yoğunlaşan iskontolar ve pazar dinamiklerindeki değişimlerden etkilendiğini ifade etti.

Meşrubat segmentinde karma görünüm

Meşrubat operasyonlarının ilk çeyrekteki büyüme ivmesini ikinci çeyrekte de sürdürdüğünü belirten Altürk, Özbekistan, Kazakistan ve Irak’ta büyüme görülürken, Türkiye ve Pakistan’da hacim düşüşleri yaşandığını söyledi.

Temkinli iyimserlik

Altürk, yılın geri kalanında jeopolitik belirsizlikler ve makroekonomik zorlukların devam etmesini beklediklerini, ancak güçlü marka portföyü, dijital altyapı, çevik operasyon modeli ve ekipleriyle hedeflere ulaşma konusunda kararlı olduklarını vurguladı.