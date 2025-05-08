Anadolu Efes'ten ilk çeyrekte beklentinin çok üstünde kâr!
Anadolu Efes, 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket, 1 Ocak – 31 Mart 2025 dönemi itibarıyla 1,7 milyar TL net dönem kârı elde etti. Bu rakam, ForInvest Haber Anketi'ne katılan 8 kurumun belirlediği ortalama 18,4 milyon TL’lik kâr beklentisinin çok üzerinde oldu. Ancak satışlar ve kârlılıkta gerileme kaydedildi. Satış geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 düştü.
Anadolu Efes, 2025 yılı birinci çeyrek bilançosunda, 1 Ocak - 31 Mart 2025 dönemi itibarıyla 1,7 milyar TL net dönem kârı açıkladı.
ForInvest Haber Anketi'ne göre, 8 kurumun katılımıyla belirlenen ortalama kâr beklentisi 18,4 milyon TL, medyan beklenti ise 114,9 milyon TL seviyesindeydi.
Satışlar ve kârlılıkta azalma
Öte yandan, Anadolu Efes’in 2025 yılı ilk çeyrek satış geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 düşüşle 44,3 milyar TL olarak kaydedildi. Şirketin esas faaliyet kârı ise yüzde 77 azalarak 878,5 milyon TL’ye geriledi. FAVÖK, yüzde 52’lik bir düşüşle 3,5 milyar TL seviyesine indi. Net dönem kârı ise yüzde 60’lık bir gerileme ile 1,7 milyar TL olarak gerçekleşti.