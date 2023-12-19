Anadolu Efes'ten Rusya'da yeni hamle

Anlaşma tutarının belirli bir dönem için şirketin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki yıllık nakit akış performansına göre belirleneceği belirtilirken, değerleme raporu ortak şirketin 1,1-1,3 milyar dolarlık değere sahip olduğuna işaret etti.

Anadolu Efes iştirakı EBI, Rusya’daki ortak girişim AB InBev Efes BV’deki AB InBev’in hisselerini satın almada anlaştı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre satın alma sonucu AB InBev Efes’in tek sahibi EBI üzerinden Anadolu Efes olacak.

EBI işlemin tamamlanmasının akabinde hemen bir nakit ödeme yapmayacak. Gelecek ödemeler “belirli ve makul bir dönem için” AB InBev Efes BV’nin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki yıllık nakit akış performansına göre belirlenecek.

İşlem onayların ardından tamamlanacak

KPMG’nin bağımsız raporuna göre AB InBev Efes BV 1,1 mlyr-1,3 milyar dolar değerlendi. İşlem yasal otoritelerden gelecek onayların ardından tamamlanacak.

İşlem tamamlandığında Anadolu Efes’in toplam hacmi üzerindeki etkisi sınırlı olacak.