Anadolu Efes'ten tahvil ihracı için aracı kurumlara yetki

Anadolu Efes, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 1 milyar dolara kadar onayladığı yurtdışı tahvil ihracı kapsamında, gösterge niteliğindeki tahvil ihracı için bugünden itibaren sabit getirili yatırımcılar ile toplantılar düzenlemek üzere aracı kurumlara yetki verdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bu kapsamda piyasa koşullarına bağlı, 7 yıl vadeli dolar cinsi gösterge niteliğinde "Reg S/144A"ya tabi olacak tahvillerin satışının gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Şirketten yapılan diğer bir açıklamada da, tedavüldeki 2022 yılı vadeli 500 milyon dolar nominal değerli tahvillere ilişkin vadesinden önce nakdi geri alım teklifi yapılmasının planlandığı belirtilerek; sözkonusu işleme ilişkin Citigroup ve J.P. Morgan'ın yetkilendirildiği ifade edildi.