Anadolu Etap 3. Sürdürülebilirlik Raporunu Yayınladı

Anadolu Etap, üçüncü sürdürülebilirlik raporunu yayınladı.

Anadolu Etap'ın, GRI (Global Reporting Initiative) standartlarındaki üçüncü raporunda 2020 yılında yürüttüğü çalışmalara yer verdiği belirtildi.

Anadolu Etap’ta sürdürülebilirliği, bir söylem olarak değil, şirketin hikayesinin ve misyonunun temelinde olan bir değer olarak gördüklerini belirten Anadolu Etap Plantasyon ve Taze Ürünler Genel Müdürü Handan Eren, “Dünya genelinde tüm ülkelerin bugünün ve geleceğin gıda talebini karşılayacak çözüm yollarını oluşturmaya yönelik yoğun çabada olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Biz hem ülke hem de şirket olarak böylesi bir kriz ortamına rağmen başarılı bir 2020 yılını geride bıraktık. Tarımsal faaliyetlerimize, hasada, üretmeye ve ihracat operasyonlarımıza kesintisiz devam edebildik. Sürdürülebilirlik ilkelerimizle uluslararası kalite standartlarında üretimimize devam ettik, ediyoruz. Ülke ekonomisine, insan kaynağımıza, teknolojimize, toprağımıza ve çiftçilerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

“İstikrarlı büyüyen, uçtan uça tam entegre bir tarım ve gıda şirketiyiz”

Anadolu Etap Meyve Suyu Genel Müdürü Mutlu Ocak ise raporla ilgili değerlendirmesinde, “Yüzde 70’i aşan ihracat oranımızla 65’ten fazla ülkenin sağlıklı gıda ihtiyacını karşılıyoruz. Fabrikalarımızla, Ar-Ge merkezlerimizle ve geliştirdiğimiz ürünlerle istikrarlı bir şekilde büyüyen, uçtan uça, tam entegre bir tarım ve gıda şirketiyiz. Doğal kaynakların kısıtlılığı bilinciyle hareket etmeyi, sürdürülebilir, akıllı tarım ve modern üretim teknolojilerine, Ar-Ge’ye yatırım yapmayı; sürdürülebilir iş modelimizi ve uluslararası standartları yaygınlaştırmayı kendimize temel hedefler olarak belirledik. Kaliteye yaptığımız yatırımların, istihdamda ve tedarik zincirinde devamlılığı sağlamanın ve tüm süreçlerimizi dijitalleştirmenin Türkiye’nin en büyük taze meyve ve meyve suyu üreticisi şirketlerinden biri olmamızdaki payı çok büyük.” ifadelerini kullandı.