Anadolu Etap, akıllı tarımla ihracatını yüzde 70’e çıkardı

Mehmet Hanifi Gülel

Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan toplam 30 bin dekarlık 8 çiftliğinde meyve yetiştiren Anadolu Etap, pandemiye rağmen 2020 yılında ihracat oranını yüzde 70’e çıkardı. Fabrikalarında, çiftliklerinde ve paketleme tesislerinde işledikleri meyve miktarının 320 bin tonu aştığını kaydeden Anadolu Etap Genel Müdürü Bahadır Açık, “Bu yılın ilk çeyreğinde de ihracat ivmemizi artırmaya devam ettik. Uluslararası kalite standartlarında ürettiğimiz ürünlerimizi Uzak Doğu, Avrupa ve Amerika’yı da içeren çok geniş bir pazarda 65 ülkeye kaliteli taze meyve ve meyve suyu konsantrelerimizi ihraç etmeye devam ediyoruz” dedi.

Tüm operasyonlarına görev alan 4 bin kişiyi aşkın çalışanlarıyla bugün itibarıyla tarım ve gıda alanında Türkiye’nin önde gelen işverenlerden biri olduklarını bildiren Açık, Türk tarımına, bölgesel kalkınmaya ve istihdama büyük katkı sağladıkalarını söyledi. 2020’de dünyada yaşanan COVID- 19’a rağmen Türkiye meyvecilik sektörünün hem taze meyvede hem de meyve suyunda önemli bir performans yakaladığını aktaran Açık, bu süreçte aldıkları tedbirlerle kesintisiz bir şekilde üretim ve faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Çiftliklerinde modern tarım yapıyor

Türkiye’de tarımsal arazilerin parçalı veya küçük ölçekli olmasından dolayı sera kurulumları büyük arazilerde pek sık kullanılmadığını ileten Açık, ancak sahip oldukları ölçek ve teknolojilerin avantajı ile sera kurulumunu yetiştiricilikte yüksek kaliteli ve verimli ürünler elde etmek için kullandıklarını vurguladı. Balıkesir Tahirova çiftliklerinde kiraz serası; Adana Ceyhan çiftliğinde ise şeftali yetiştirdikleri seralarının bulunduğunu dile getiren Açık, modern tarım uygulamalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Çiftliklerimizin tamamında sektöre örnek olacak uygulamalarımızla akıllı tarıma ve doğal kaynakların verimli kullanımına yönelik yatırımlar yapıyoruz. Ekimden hasada ve müşteriye kadar olan süreçlerin tamamında bilgiyi, veriyi ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıyoruz. Çiftliklerimizde dijital kontrollü, uzaktan erişimli akıllı sulama ve gübreleme sistemleri, elektrostatik akıllı ilaçlama makineleri, sensörlerle donatılmış tarım makineleri, bilgisayar destekli donsavar pervane sistemleri, biyoteknik mücadele yöntemleri, IoT tabanlı ısı, nem, sıcaklık ölçer ekipmanları gibi birçok teknolojiyi kullanıyor ve sürekli geliştiriyoruz. Öte yandan toprak, su ve biyolojik çeşitliliğin korunması, enerji verimliliğinin sağlanması ve doğal kaynakların verimli kullanımı da iş akışımızın bir parçası”.

“Türkiye’ye ilk defa getirilen meyve türleri yetiştiriyoruz”

Anadolu Etap olarak tarımı Türkiye için hem bugünün hem de geleceğin sektörü olarak gördüklerine dikkat çeken Açık, yeterli miktarda tarım arazisi, iş gücüne sahip olduğumuz ve dünyada 55 ürünün üretiminde ilk 10 arasında yer aldığını kaydetti. Kuruldukları günden bu yana Türkiye meyve sektörüne 350 milyon dolarlık yatırım yaptıkları bilgisini veren Açık, modern üretim teknolojileri, akıllı tarım sistemleri, alt yapı kurulumları, modern ekipmanlar, bilgi sistemleri alt yapısı, adaptasyon ve Ar-Ge faaliyetleri bu yatırımlarımızda önemli paya sahip. Mersin meyve suyu fabrikamızda ve Balıkesir Tahirova çiftliğimizde olmak üzere iki Ar-Ge merkezimiz var. Aynı zamanda Adana ve Şanlıurfa’da bulunan deneme çiftliklerimizde ise yüzlerce meyve ve çeşidi üzerinde çalışmalar yapıyor; Türkiye’ye ilk defa getirilen meyve türleri yetiştiriyoruz” dedi.