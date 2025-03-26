Anadolu Grubu’nda değişim: Tuncay Özilhan görevi bırakıyor

Anadolu Grubu’nda Tuncay Özilhan haziran ayında başkanlığı bırakmaya hazırlanıyor.

2007 yılından bu yana Anadolu Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yapan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün de başında bulunan Tuncay Özilhan'ın haziran ayında görevi bırakacağı belirtildi.

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'ın haberine göre haberine göre öne çıkan isim ise halen Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüten Kamil Süleyman Yazıcı.

Anadolu Grubu, bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye, enerji ve sağlık olmak üzere sekiz sektörde faaliyet gösteriyor. Grup; 20 ülkede 80’i aşkın şirket, yaklaşık 100 üretim tesisi, 6 Ar-Ge merkezi ve 100 bin kişilik istihdam kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük gruplarından biri konumunda bulunuyor.

Grubun 2024 yılı konsolide satışları ise 563,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Anadolu Efes Spor Kulübü’nün de başında bulunan Tuncay Özilhan, iş dünyasının yanı sıra spor camiasında da etkin rol üstleniyor.

75 yıllık ortaklıktan global bir yapıya

1949 yılında Tarlabaşı’nda bir bakkal dükkanı işleten İzzet Özilhan ile askerliğini yapmak üzere Aksaray’dan İstanbul’a gelen Kamil Yazıcı’nın tesadüfen başlayan dostlukları, 1950 yılında ortaklığa dönüştü. Bu ortaklık, bugün 20 ülkede faaliyet gösteren, 80’den fazla şirketi, 100’e yakın üretim tesisi ve 100 bin çalışanıyla sekiz sektörde hizmet sunan global bir yapıya evrildi.

Grubun 2024 yılı konsolide satışları 563,8 milyar TL oldu.

Sabancı Holding'de de bayrak değişimi

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'nın da dün görevi bıraktığı açıklanmıştı. 2004 yılında Sakıp Sabancı’nın vefatının ardından göreve gelen Güler Sabancı'nın 27 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek genel kurul sonrası yönetim kurulundan ayrılacağı duyurulmuştu.