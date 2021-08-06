Anadolu Hayat Emeklilik’in aktif büyüklüğü yüzde 23 arttı

Anadolu Hayat Emeklilik, 2021 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre şirketin aktif büyüklüğünü yüzde 22,9 artışla 38,5 milyar TL’ye yaklaştı.

Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk, finansal piyasalarda dalgalanmaların devam ettiği yılın ikinci üç aylık döneminde istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini söyledi.

Aktif büyüklüğünde, emeklilik ve hayat varlıklarında enflasyonun üzerinde büyüdüklerine dikkat çeken Ertürk, bu dönemde aktif büyüklüklerinin 38,4 milyar TL’yi aştığını, özkaynaklarının ise 1,4 milyar TL seviyesine ulaştığını bildirdi. Ertürk, net kârlarının yaklaşık 252 milyon TL olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Katılımcı sayısı 53 bini aştı

Yapay zeka destekli robot fon danışmanlığı hizmetleri FonMatik ROBO’nun da büyümeye devam ettiğini kaydeden Yılmaz Ertürk, “Katılımcı sayısı 53 bini aştı, fon büyüklüğü 2,4 milyar TL’ye yaklaştı. Bunun yanında; Şirketimizin iki yeni fonundan Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu çevreye duyarlı bir seçenek yaratırken; Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise müşterilerimize teknoloji alanındaki fırsat ve yenilikleri birikimlerine yansıtma fırsatı sağlıyor.” şeklinde konuştu.