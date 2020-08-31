Anadolu Hayat Emeklilik'te görev değişimi

31 Ağustos 2020

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından yapılan açıklamada Muhasebe Müdürü olarak görev yapan N. Cem Özcan'ın Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildiğini bildirdi.

Açıklamaya göre, 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan N. Cem Özcan, çalışma hayatına 1997 yılında Türkiye İş Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Daha sonra Anadolu Hayat Emeklilik’te çalışmaya başlayan Özcan, 2005-2008 yılları arasında Muhasebe Müdür Yardımcısı, 2008-2020 yılları arasında Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı. N.Cem Özcan, 27 Temmuz 2020 tarihinde Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı.