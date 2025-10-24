Anadolu Hayat Emeklilik’ten güçlü üçüncü çeyrek performansı

Anadolu Hayat Emeklilik, 2025 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal verilerini kamuoyuyla paylaştı. Şirket, aktif büyüklüğünü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56 artırarak 376 milyar TL’ye yükseltti. Yönettiği toplam BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) ve hayat sigortası müşteri varlığı ise 354 milyar TL’yi aştı.

2025’in üçüncü çeyreğinde net kâr yüzde 104 artışla 3,8 milyar TL seviyesine ulaştı. Bununla birlikte, özkaynak büyüklüğü 11 milyar TL, hayat sigortası prim üretimi ise yüzde 66 artışla 14,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

BES’te liderlik güçleniyor

Genel Müdür Serkan Uğraş Kaygalak, gönüllü BES alanında özel sektördeki liderliklerini sürdürdüklerini belirtti.

Kaygalak, “BES toplam fon büyüklüğümüz bir yılda yüzde 57 artarak 315,2 milyar TL’ye ulaştı. Katılımcı sayımız 3,2 milyonu geçti.” dedi.

18 yaş altı müşteri grubunda 363 bin çocuk katılımcı ve yüzde 23 pazar payı ile sektör lideri olduklarını vurgulayan Kaygalak, şirketin sürdürülebilir büyüme stratejisini başarıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Yeni dijital ürünler: “Herkes için Gelecek” ve “Prim İadeli Hayat Sigortası”

Anadolu Hayat Emeklilik, üçüncü çeyrekte iki yeni ürünü dijital kanallarından satışa sundu:

Herkes için Gelecek Sigortası: Yaşam teminatı sunarken, yüksek vergi avantajıyla geleceğe yatırım olanağı sağlıyor.

Prim İadeli Hayat Sigortası: Yaşam kaybı riskine karşı finansal güvence verirken, süre sonunda ödenen primleri ABD dolarına endeksli olarak iade ediyor.

Kaygalak, bu ürünlerin AHE Mobil ve AHE Online üzerinden satışa sunulduğunu belirterek, “Dijitalleşme ve müşteri deneyimi alanında yenilikçi adımlar atmayı sürdüreceğiz.” dedi.

Entegre raporlama başarısı: 3 ödül birden

Anadolu Hayat Emeklilik, 2025’in üçüncü çeyreğinde entegrasyon ve sürdürülebilirlik raporlamasıyla ulusal ve uluslararası üç önemli ödül kazandı:

* Entegre Raporlama Derneği Türkiye (ERTA): “En İyi İlk Entegre Rapor” ödülü

* Sürdürülebilir İş Ödülleri 2025: “Sürdürülebilir İş Raporlaması – Entegre Rapor” kategorisinde ödül

* ARC Awards 2025 (MerComm): “Özelleştirilmiş Faaliyet Raporu – Specialized AR” kategorisinde “Onur Ödülü”

Kaygalak, “Bu ödüller, finansal performansımızın yanı sıra çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) etkilerimizi şeffaf biçimde paylaşma vizyonumuzun göstergesi oldu.” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir büyüme vizyonu

Genel Müdür Serkan Uğraş Kaygalak, “Sağlam finansal yapımızın desteğiyle büyüme stratejilerimizi kararlılıkla uygulayarak tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için sürdürülebilir uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz.” dedi.

Şirket, üçüncü çeyrekte entegrasyon, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında attığı adımlarla sektör liderliğini güçlendirmeyi hedefliyor.