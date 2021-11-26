Anadolu Isuzu, 9 ayda 686 adet otobüs ve midibüs ihraç etti

Anadolu Isuzu, yurtdışı pazarlardaki başarısını yükselen satış ve teslimat rakamlarıyla desteklemeye devam ediyor.

Ticari araç segmentindeki üretimini pandemi koşullarında da sürdüren Anadolu Isuzu, 2021 yılının Ocak-Ekim arası döneminde ihracatını gerçekleştirdiği 686 otobüs ve midibüs ile bu segmentte en çok araç ihraç eden üçüncü marka oldu.

Otobüs kategorisinde 285 aracın ihracatını gerçekleştiren Anadolu Isuzu, midibüs kategorisinde ise 401 araç ihracatıyla hem kendi rekorunu yeniledi hem de pazar liderliğini sürdürdü.



Gebze Şekerpınar’daki fabrikasında üretim kalitesini daha da yükseltme hedefiyle başlattığı Akıllı Fabrika projesinin ilk fazını başarıyla tamamlayan Anadolu Isuzu, halihazırda tam elektrikli ve CNG’li araçlar da dahil olmak üzere otobüs ve midibüs segmentinde 12 farklı model ve toplam 47 farklı versiyonun üretimini ve ihracatını gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar birçok prestijli ödülün sahibi olan Anadolu Isuzu, son olarak geçtiğimiz günlerde Interliner 13 CNG modeli ile Sustainable Bus Award’da “Sürdürülebilir Otobüs 2022” ödülüne değer görüldü.

İhracatıntaki payı yüzde 15,5’e ulaştı

İç ve dış pazarlarda büyümeye devam ettiklerini belirten Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Bu yılı beklentilerimizin de üzerinde teslimatlarla tamamlamayı hedefliyoruz. Ocak-Ekim döneminde Türkiye’den ihraç edilen toplam otobüs ve midibüsler arasındaki payımız yüzde 15,5 gibi rekor bir seviyeye yükseldi. 30 yıla yaklaşan otobüs ve midibüs ihracatı operasyonumuzda rekor pazar payına ulaşmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Pandeminin etkilerinin sürmekte olduğu bir dönemde elde ettiğimiz bu başarıda uzmanlığımız ve üretim kalitemiz önemli rol oynuyor. Anadolu Isuzu olarak Türkiye’de ürettiğimiz, gerek ülkemizde gerekse dünyada modern ulaşım alanındaki ihtiyaç ve talepleri en iyi şekilde karşılayan modellerimizle mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirmeye ve yeni pazarlara açılmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.