Anadolu Isuzu, ‘Akıllı Fabrika’ ile kalitede çıtayı yükseltiyor

Ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Akıllı Fabrika projesinin ilk fazını başarıyla tamamladı.

Anadolu Isuzu’dan yapılan açıklamaya göre, ‘Akıllı Fabrika’ projesi, ‘Terzi Usulü İmalat’ın yarattığı değişkenlik ve getirmiş olduğu çeşitliliğe bağlı oluşan karmaşık üretim akışının ve geniş üretim alanlarının yönetimini 3 boyutlu “dijital ikiz” ile sağlarken kişiselleştirilmiş ürün üretimi ile ilgili tüm bilgilerin operatörlere ulaştırılmasını da Nesnelerin Interneti ( IoT ) desteği ile sağlıyor.

En ince detaylarına kadar bütünüyle Anadolu Isuzu’nun üretim alanlarına ve iş süreçlerine uygun biçimde tasarlanan proje, planlama aşamasından uygulamaya kadar her katmanı ileri teknoloji uygulamalarıyla geliştirildi. Proje, yüksek görsellik düzeyi ve tüm üretim süreçlerinin birebir dijital dünyadaki izdüşümü olan “dijital ikiz” uygulamasının ulaştığı detay seviyesiyle sektördeki benzer uygulamaların ötesine geçiyor. Akıllı Fabrika projesi, kurulan IoT altyapısı sayesinde en yüksek hassasiyette anlık olarak hatasız araç ve süreç takibine olanak sağlıyor. Lojistik, üretim, kalite, satış ve ihracat gibi farklı departmanlar, üretim ve teslimat ile ilgili ihtiyaç duydukları tüm bilgilere anında ulaşabiliyor. Projenin gelişmiş fonksiyonları, kağıt tüketimini ciddi ölçüde azaltarak Anadolu Isuzu’nun “kağıtsız üretim” hedefine ulaşmasında da önemli katkılarda bulunması bekleniyor.

Tümüyle online çalışma modeliyle tamamlandı

Anadolu Isuzu’nun uzman teknik kadrosu ve iç kaynaklarının tüm aşamalarda etkin şekilde kullanıldı Akıllı Fabrika projesini benzerlerinden ayrıştıran yönlerinden biri de pandemi koşullarına rağmen hiçbir gecikme ya da aksaklık yaşanmadan tam zamanında başarıyla tamamlanması. Dünyada dijitalleşme projelerinin genelde üretim tesislerinde ve ofislerde gerçekleştirilen uzun toplantılar gerektirdiği kabul edilirken, Anadolu Isuzu’nun Akıllı Fabrika projesinde ise yazılım ekibi en başından itibaren fabrika turları ve toplantılar da dahil olmak üzere tüm süreçleri hiç fiziksel ziyaret yapmadan tamamen online çalışma modeli ile tamamladı. Ayrıca Akıllı Fabrika projesi, küresel IDC organizasyonunda inovasyon kategorisinde ‘Best Innovation Project of the Year’ kategorsinde ödüle layık görüldü.

“Yeni pazarlardaki varlığımızı güçlendireceğiz”

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Akıllı Fabrika projesinin tamamlanmasına ilişkin şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız Akıllı Fabrika projesini başarıyla hayata geçirmiş bulunuyoruz. Akıllı Fabrika projemiz, üretim kalitemizi daha da yükseklere taşıma hedefimizi desteklerken, pazardaki her rekabet alanında gücümüze güç katacak. Müşteri taleplerine uygun ürün geliştirme gücümüzü pekiştiren bu önemli başarı ile yeni pazarlardaki iddiamızı ve varlığımızı güçlendireceğiz. Dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 vizyonu ile attığımız adımlarla sektörümüze öncülük etmeyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz.”