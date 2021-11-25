Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezine ödül

Anadolu Isuzu, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi’nden üçüncülük ödülü ile döndü. Bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen zirve kapsamında, başta Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri olmak üzere Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin önemli aktörleri bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen zirvede, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin gelişimlerinin değerlendirilmesi, Ar-Ge ve teknoloji politikalarına ışık tutulması amacıyla yapılan performans endeksi sonuçları da açıklandı. Bu sonuçlar çerçevesinde belli kriterlere göre yapılan sıralamada Anadolu Isuzu, “76-250 Ar-Ge Personel İstihdamı” kategorisinde ödüle layık görüldü.