Anadolu Isuzu, BM Global Compact üyesi oldu

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda dünyanın en önemli kurumsal sürdürülebilirlik platformlarından biri olan Birleşmiş Milletler (BM) Global Compact’a imza vererek üye oldu.

Anadolu Isuzu’nun imzacıları arasına katılarak destek olduğu BM Global Compact, iş dünyasının sürdürülebilirlik alanındaki temel sorumluluklarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele dallarında belirlediği 10 temel ilke doğrultusunda ele alıyor.

Bu ilkeleri benimseyen ve stratejilerine, politikalarına ve prosedürlerine dahil ederek destekleyen şirketler insanlar ve dünya için temel sorumluluklarını yerine getirmelerinin yanı sıra uzun vadeli başarı için zemin hazırlanmasına da katkıda bulunuyor.



BM Global Compact’in 10 ilkesi, Birleşmiş Milletler’in İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Rio Çevre ve Kalkınma Bildirgesi ve Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi’nin de dahil olduğu bildirge ve sözleşmeleri temel alıyor.

Elektriğin yüzde 55’ini fotovoltaik GES’ten karşılayacak

Tam elektrikli midibüsü NovoCITI Volt’un ilk ihracatını 2021 yılında Fransa ile başlatan Anadolu Isuzu, alternatif CNG yakıtlı ve yüzde 100 biyogaz uyumlu modeli Kendo/Interliner ile de Avrupa’da “Yılın Sürdürülebilir Otobüsü 2022” ödülünün sahibi olmuştu. Anadolu Isuzu, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, dünya çapında iklim değişikliği ve küresel ısınmanın olumsuz etkilerine karşı çaba gösteren uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (SBTi) imza veren ve emisyon seviyelerini azaltmaya yönelik taahhütte bulunan öncü şirketler arasına katılmıştı. Anadolu Isuzu, ayrıca ticari araç sektöründe 2040 yılına kadar satışlarda yüzde 100 sıfır emisyon hedefine ulaşmak ile çalışan “Drive to Zero” inisiyatifine de katıldı. Üretim faaliyetlerine yüksek oranda yeşil enerjiye geçiş çalışmalarını da sürdüren Anadolu Isuzu, bu kapsamda Ağustos 2022’den itibaren üretimde ihtiyaç duyduğu elektriğin yüzde 55’ini Çayırova’daki üretim tesislerinin çatılarına kurulan fotovoltaik güneş enerjisi santralinden karşılayacak.

Araçlarda biyomalzeme kullanımını artıracak

Konuya ilişkin açıklama yapan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Anadolu Isuzu olarak sürdürülebilirlik en temel önceliklerimiz arasında. Şirket olarak hem ürettiğimiz araçların, hem de tüm faaliyet süreçlerimizin çevreye olan etkilerini en aza indirme hedefiyle bugüne kadar birçok adım attık. Ürün yelpazemizi sıfır emisyonlu tam elektrikli modellerimizin yanı sıra alternatif yakıtlı, yüzde 100 biogaz uyumlu CNG motorlu modellerimiz ile geliştirmeye ve çeşitlendirmeye özel bir önem veriyoruz. Üretimde yenilenebilir enerjiye geçiş çalışmalarımızı da büyük oranda tamamladık.” diye konuştu.

Araçlarda yenilikçi biyomalzeme kullanımını gelecek dönemde daha da artırmayı hedeflediklerini anlatan Arıkan, şirket olarak hayata geçirdikleri uygulamalarla döngüsel ekonomiye katkı sağladıklarını, sıfır atık metodolojisini benimseyerek sürdürülebilirliği merkeze alan bir yaklaşımla çabalara devam ettiklerini aktardı.

Birleşmiş Milletler Global Compact girişimine imza vererek üye olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Arıkan, “Çevrenin korunmasına yönelik sorumluluğumuzun bilinci ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ileri doğru adımlar atarak, yeni projeleri hayata geçirerek ve önemli inisiyatiflerde aktif olarak yerimizi alarak sektörümüze öncülük etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.