Anadolu Isuzu, Galatasaray ile yaptığı partnerlik anlaşmasını uzattı

Galatasaray Spor Kulübü’ne 2019 yılından beri ulaşım desteği veren Anadolu Isuzu, kulüp ile yaptığı partnerlik anlaşmasının süresini uzattı.

Türkiye'nin değerlerine katkıda bulunmayı hedefleyen proje ve iş birliklerine devam ettiklerini söyleyen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Türk sporunu ve sporcularımızı destekleme hedefiyle Galatasaray ile 2019 yılından bu yana sürdürdüğümüz iş birliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Türkiye’nin köklü spor kulüplerinden Galatasaray, Türk sporunun yurtdışında başarılarla anılmasında büyük rol oynuyor. Galatasaray ile yaptığımız yenileme anlaşması kapsamında 2021 - 2023 sezonunda da sporcularımızın ulaşımlarını en konforlu ve güvenli şartlarda sağlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.