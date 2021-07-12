Anadolu Isuzu, Gürcistan'a 180 araç gönderecek

Anadolu Isuzu, GT Group LLC ile yaptığı satış sözleşmesi kapsamında yıl sonuna kadar Tiflis Ulaşım Şirketi’ne 180 adet Novociti Life teslimatı yapacak.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, 66’dan fazla ülkede 15 binin üzerinde aracı ile yer alan Anadolu Isuzu’nun Gürcistan distribütörü GT Group LLC, Tiflis Ulaşım Şirketi’nin (Tbilisi Transport Company) açtığı araç ihalesini kazandı.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, bu zorlu dönemde ihaleler kazanmaya ve yeni ihalelerde yer almaya devam ettiklerini vurgulayarak, "Markamızı dünyada da güçlendiriyoruz. Yenilikçi bakış açımız ile geliştirdiğimiz modellerimiz belediyelerin gözdesi olmaya devam ediyor. Daha önce de 220 adet Novociti Life teslimatı gerçekleştirdiğimiz Gürcistan pazarında bir kez daha tercih edilmenin gururunu yaşıyoruz. Ülkenin en büyük ulaşım şirketlerinden biri olan Tiflis Ulaşım Şirketi’ne araçlarını yıl sonuna kadar teslim edeceğiz. Anadolu Isuzu olarak, 2021 yılı uluslararası satış hedeflerimiz paralelinde, tüm pazarımızda operatör filo satışlarının yanı sıra önemli belediye ihaleleri kazanmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.