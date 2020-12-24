Anadolu Isuzu Kendo'da ilk teslimat Kuzey Makedonya'ya yapıldı

Anadolu Isuzu’nun aracı Kendo, Kuzey Makedonya yollarında. CNG motoruyla çevre dostu bir yapıya sahip olan Kendo, 6 araçla REK Bitola Enerji Santrali'nde hizmet vermeye başladı.

Şirkettken yapılan açıklamaya göre Anadolu Isuzu, geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı CNG motora sahip çevre dostu aracı Kendo'nun ilk teslimatını gerçekleştirdi.

Şubat ayında Kuzey Makedonya ile imzalanan anlaşma kapsamında 6 adet Kendo, Bitola'daki REK Bitola Enerji Santrali'nde hizmet vermek üzere teslim edildi. REK Bitola Enerji Santrali'nde 19 Aralık 2020'de düzenlenen teslimat törenine Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev katıldı.

15 yıl önce Makedonya pazarına kamyon kategorisi ile giriş yapan Anadolu Isuzu, ülkeye ilk otobüs ihracatını 2019 yılında yapmıştı. Anadolu Isuzu, geçen yıl Üsküp Havalimanı'ndaki kapasite artışı projesinin bir parçası olarak alınan satın alma kararı ile 3 adet Citiport'u TAV Havalimanı'na ve 4 adet CNG sistemli Isuzu Citiport aracı ise Makedonya'nın Prilep Belediyesi'ne teslimatını gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu'nun 13 metre uzunluktaki CNG aracı Kendo, bu segmentte Türkiye'de ilk ve Avrupa'da üçüncü araç olma özelliği gösteriyor. CNG motoruyla çevre dostu bir yapıya sahip olan Kendo, şehir içi uzun mesafe ve şehirler arası kısa mesafelerde taşımacılık için kullanılmak üzere üretildi.

Özellikle personel ve okul taşımacılığı hedeflenerek üretilen araç, Coach kategorisine göre maliyet açısından daha tasarruflu ve bagaj kapasitesi olarak da onlara yakın bir araç. 7,5 metreküp bagaj hacmiyle rakiplerinden öne çıkan Kendo, konfor ve fonksiyonellik olarak Coach sınıfındaki lüks araçları aratmıyor.