Anadolu Isuzu Kocaeli otobüs ihalesinde değerlendirme dışı kaldı

12 Kasım 2020

Anadolu Isuzu en iyi teklifi vermiş olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs ihalesinde bazı şartları sağlayamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı kalırken, en iyi teklif sahibi Karsan oldu.

Anadolu Isuzu, daha önce yapmış olduğu açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın açmış olduğu toplam 109 adet otobüs alımına ilişkin şehir içi toplu taşıma ihalesinin 102 adetlik kısmına en iyi teklifi verdiğini duyurmuştu.

Şirket gelişmelerle ilgili KAP'a yaptığı açıklamada, "İhale Komisyonu kararına göre, yapılan incelemeler sonucunda teklifimizin idari ve teknik şartnamede yer alan bazı gereklilikleri sağlayamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilmiştir." denildi.

Öte yandan KAP'a açıklama yapan Karsan, "Şirketimizin 70 adet solo (en az 12 metre) ve 30 adet körüklü (en az 18 metre) CNG yakıtlı otobüsler için verdiği teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu ihale mercii tarafından yapılan inceleme sonucunda tarafımıza bildirilmiştir." dedi.

Karsan, 5 yıl süre ile garanti ve bakım onarım işlemlerinin de üstlenildiği söz konusu ihaleye ilişkin sürecin devam ettiğini belirtirken; Anadolu Isuzu ise açıklamasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne itiraz başvurusunda bulunulacağını belirtti.

Karsan açıklamasında, ihale bedeli 198.94 milyon lira olarak yer aldı.

Kaynak: Reuters