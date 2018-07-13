Anadolu Isuzu, Romanya'da sözleşmeyi imzaladı

13 Temmuz 2018

Anadolu Isuzu daha önce en iyi teklifi verdiğini duyurduğu Romanya - Köstence Belediyesi Otobüs İhalesi kapsamında ilgili sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Anadolu Isuzu, Köstence Belediyesi'nin düzenlediği E6 dizel yakıtlı otobüs alımı ile bu kapsamdaki bakım onarım, servis ve eğitim hizmetlerini kapsayan ihaleye en düşük teklifi vermiş ve Köstence Belediyesi tarafından sözleşmenin teknik detaylarını görüşmek üzere davet edilmişti.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "Görüşmeler sonrası Köstence Belediyesi ile teknik konularda mutabık kalınmış ve olumlu görüşmeler sonrası belediye ilave alım hakkını da kullanmış olup şirketimizle 13 Temmuz 2018 tarihinde sözleşme imzalamıştır" denildi.

Açıklamada, ihale bedelinin KDV hariç 82.6 milyon RON olduğu ve şirketin son gelir tablosuna göre brüt satış hasılatına oranının yüzde 9.55 olduğu ifade edildi.

Anadolu Isuzu hisseleri saat 14.10'da yüzde 8.15 primle 9.55 liradan işlem görüyor.

Kaynak: Reuters