Anadolu Isuzu Samauto’nun yüzde 75 hissesini alıyor: Yenileme talebi gazlı otobüslerde görülüyor
Anadolu Isuzu’nun Özbekistan’daki SamAuto şirketinin yüzde 75,2’sine kadar olan kısmını temsil eden paylarının satın alımına yönelik sunduğu teklif kabul edildi. Bölgede 9 metre üzeri büyük otobüslere ciddi talep olduğunu söyleyen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Yenileme talebi özellikle gazlı otobüslerde görülüyor” dedi.
Hamide HANGÜL
Anadolu Isuzu’nun Özbekistan’da faaliyet gösteren Japon Isuzu ortaklı SamAuto’nun yüzde 75,2 hissesinin 80 milyon dolar bedelle Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetim Ajansından satın alımına yönelik teklifin kabul edildiği açıklandı. Yasal devirle ilgili hazırlıkların devam ettiği, sürecin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı bildirildi.
Bu satın almanın, Anadolu Isuzu’nun global büyüme stratejisi kapsamında ilk yurt dışı üretim yatırımı olma özelliğini taşıdığı, Anadolu Isuzu, global büyüme yolculuğunda SamAuto ile Orta Asya’nın önde gelen ticari araç üretim merkezlerinden biri olmayı hedeflediği belirtildi. Bu satın alma ile SamAuto tesislerinde üretilen bazı modellerin Anadolu Isuzu’nun ürün gamına eklenmesi ve Anadolu Isuzu’nun bazı modellerinin SamAuto fabrikasında da üretilmesinin hedeflendiği duyuruldu.
“Özbekistan’da karşımıza fırsat çıktı ‘girelim’ dedik”
Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, satın alma süreci ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak bu yatırımımız, uluslararası pazarlardaki varlığımızı daha da güçlendirme yolundaki en önemli adımlarımızdan biri. Bu satın alma yalnızca ticari araç üretim gücümüzü değil; aynı zamanda Türkiye’nin mühendislik ve sanayi yetkinliğini de dünyada daha güçlü temsil etmemizi sağlayacak. Üretim kapasitemizi ve operasyonel verimliliğimizi artıracak bu yatırımın sonucunda oluşturulacak yeni ve farklı ürünler ile yüksek potansiyele sahip pek çok pazara doğrudan erişim olanağı sağlayacağız.”
SamAuto yatırımına lişkin gazetecilerle bir araya gelen Arıkan, bugün dünyanın trendlerinde başarılı olmanın yolunun, biraz sepetteki modelleri genişletmekten geçtiğine işaret etti. Dünyada ciddi bir korumacılık olduğuna işaret eden Arıkan, sürekli tarifelerin konuşulduğunu kaydetti. Anadolu Grubu’nun Orta Asya’da ve Doğu Avrupa’da oldukça geniş bir yayılımı olduğunu belirten Arıkan, “Bunu da dikkate alarak Özbekistan’da bir fırsat karşımıza çıktı. Özbekistan’da bir özelleştirme süreci vardı. Biz zaten Özbekistan’dayız; 4 fabrikamız bulunuyor ve bölgeyi de iyi tanıyoruz. Ayrıca o bölgeye bir süredir ürün satıyorduk. Girelim dedik” diye konuştu.
“Yeni pazarlar var”
Şirketin, kamyon çeşitleri arasında hem gazlı hem dizel modellerinin bulunduğunu, ayrıca 8,5-9 metre uzunluğa kadar otobüs çeşitleri ve pick-up montajı da yaptıklarını belirten Arıkan, “Hem kalite standartları, hem üretim hatları, hem de süreç yönetimi açısından oldukça güçlü bir sistem kurduklarını görüyoruz. Nitelikli bir insan kaynağına sahipler.
Üstelik yalnızca Özbekistan’a değil, çevre ülkelere de araç satışı yapıyorlar. SamAuto markasıyla Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tacikistan ve Türkmenistan’a satıyorlar. Bizim katabileceğimiz birkaç şey var. Ürün bazında baktığımızda, birincisi büyük otobüsler, yani 9 metre üzeri otobüslerde o bölgede ciddi bir talep var. Yenileme talebi özellikle gazlı otobüslerde görülüyor. Orada katkı sağlayabileceğimiz bazı şeyler var. Kamyonlarda, küçük ve hafif ticari araçlarda, ürün tarafında portföyü ciddi anlamda zenginleştirebileceğimiz şeyler var.
Bu şirket belli bölgelere ihracat yapmış ve orada sıkışıp kalmış durumda. Bizim katabileceğimiz en önemli şey, bu ürünlere hafif dokunuşlarla onları bizim geniş ihracat coğrafyamıza, özellikle Orta Doğu ve Afrika’ya da aktarabilmek. Bu da bizim gördüğümüz bir başka sinerji alanı. Afrika’da, bizim henüz bulunmadığımız bazı pazarlara gireceğiz. Biz genellikle Kuzey Afrika’da varız; alt bölgelerde ise yokuz. Çünkü o kısımlar daha çok Çin ağırlıklı. Ancak orada da girebileceğimiz bazı pazarlar bulunuyor.”
Bunu çok önemli bir atılım olarak gördüklerini söyleyen Tuğrul Arıkan, “Hedefimiz, önümüzdeki beş yıllık perspektiften baktığımızda, buranın mevcut iş hacmini en az yüzde 50, hatta yüzde 100’e kadar artırmak. Şu anda yaklaşık 180-200 milyon dolar civarında, 4 bin adetlik bir iş hacmi var. Ancak biz bu hacmi yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir seviyede artırma imkânı görüyoruz” ifadelerini kullandı.
Siparişler iyi gidiyor
İhraç pazarlarından talep ve yeni siparişlere ilişkin Tuğrul Arıkan, “Nazar değmesin, iyi gidiyor” diyerek, yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “Ancak şöyle bir şey yaptık son iki yıldır. Bizim ağırlıklı pazarımız Avrupa’ydı; otobüs satışlarımızın yüzde 70-75’i oraya gidiyordu. İki sene önce Avrupa dışı pazarlara da yönelmeye karar verdik. Avrupa talebinin düşebileceği söylendi, ama aslında düşmedi. Bunun üzerine Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi pazarlara ağırlık verdik ve bu çok faydalı oldu. Örneğin bu sene Kuzey Afrika’da Fas ve Tunus’a, Orta Doğu’da Suudi Arabistan’a ciddi satışlarımız oldu. Avrupa’nın talepleri de kötü değildi.
Geçen seneye göre yüzde 10-20 civarında artış olmadı ama 1-2 puan daha iyi. Biz üretimde hep ‘terzi usulü üretim’ yaklaşımını benimsiyoruz. Yani müşterinin ihtiyacına uygun olarak 5 veya 10 adet otobüs de üretebiliyoruz. Tabii teslimat süreleriyle uyum sağlandığında. Bu yaklaşım fark yaratıyor. Bu yüzden talepte herhangi bir olumsuzluk hissetmiyoruz. Şu anda derdimiz, rekabetçiliği kaybetmemek ve kârlılığı korumak.”