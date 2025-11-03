Anadolu Isuzu Samauto’nun yüzde 75 hissesini alıyor: Yenileme talebi gazlı otobüslerde görülüyor

Hamide HANGÜL

Anadolu Isuzu’nun Öz­bekistan’da faaliyet gösteren Japon Isuzu ortaklı SamAuto’nun yüzde 75,2 hissesinin 80 milyon do­lar bedelle Özbekistan Cum­huriyeti Devlet Varlık Yöne­tim Ajansından satın alımına yönelik teklifin kabul edildi­ği açıklandı. Yasal devirle il­gili hazırlıkların devam ettiği, sürecin önümüzdeki günlerde tamamlanacağı bildirildi.

Bu satın almanın, Anadolu Isu­zu’nun global büyüme stra­tejisi kapsamında ilk yurt dı­şı üretim yatırımı olma özel­liğini taşıdığı, Anadolu Isuzu, global büyüme yolculuğun­da SamAuto ile Orta Asya’nın önde gelen ticari araç üretim merkezlerinden biri olmayı hedeflediği belirtildi. Bu sa­tın alma ile SamAuto tesisle­rinde üretilen bazı modellerin Anadolu Isuzu’nun ürün ga­mına eklenmesi ve Anadolu Isuzu’nun bazı modellerinin SamAuto fabrikasında da üre­tilmesinin hedeflendiği duyu­ruldu.

“Özbekistan’da karşımıza fırsat çıktı ‘girelim’ dedik”

Anadolu Isuzu Genel Mü­dürü Tuğrul Arıkan, satın al­ma süreci ile ilgili değerlen­dirmesinde şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak bu ya­tırımımız, uluslararası pa­zarlardaki varlığımızı daha da güçlendirme yolundaki en önemli adımlarımızdan biri. Bu satın alma yalnızca tica­ri araç üretim gücümüzü de­ğil; aynı zamanda Türkiye’nin mühendislik ve sanayi yetkin­liğini de dünyada daha güçlü temsil etmemizi sağlayacak. Üretim kapasitemizi ve ope­rasyonel verimliliğimizi artı­racak bu yatırımın sonucun­da oluşturulacak yeni ve farklı ürünler ile yüksek potansiye­le sahip pek çok pazara doğ­rudan erişim olanağı sağlaya­cağız.”

SamAuto yatırımına lişkin gazetecilerle bir araya gelen Arıkan, bugün dünya­nın trendlerinde başarılı ol­manın yolunun, biraz sepette­ki modelleri genişletmekten geçtiğine işaret etti. Dünyada ciddi bir korumacılık olduğu­na işaret eden Arıkan, sürek­li tarifelerin konuşulduğunu kaydetti. Anadolu Grubu’nun Orta Asya’da ve Doğu Avru­pa’da oldukça geniş bir yayılı­mı olduğunu belirten Arıkan, “Bunu da dikkate alarak Özbe­kistan’da bir fırsat karşımıza çıktı. Özbekistan’da bir özel­leştirme süreci vardı. Biz za­ten Özbekistan’dayız; 4 fabri­kamız bulunuyor ve bölgeyi de iyi tanıyoruz. Ayrıca o bölgeye bir süredir ürün satıyorduk. Girelim dedik” diye konuştu.

“Yeni pazarlar var”

Şirketin, kamyon çeşitle­ri arasında hem gazlı hem di­zel modellerinin bulunduğu­nu, ayrıca 8,5-9 metre uzun­luğa kadar otobüs çeşitleri ve pick-up montajı da yaptıkları­nı belirten Arıkan, “Hem ka­lite standartları, hem üretim hatları, hem de süreç yöneti­mi açısından oldukça güçlü bir sistem kurduklarını görüyo­ruz. Nitelikli bir insan kayna­ğına sahipler.

Üstelik yalnızca Özbekistan’a değil, çevre ülke­lere de araç satışı yapıyorlar. SamAuto markasıyla Kazakis­tan, Kırgızistan, Azerbaycan, Tacikistan ve Türkmenistan’a satıyorlar. Bizim katabilece­ğimiz birkaç şey var. Ürün ba­zında baktığımızda, birincisi büyük otobüsler, yani 9 met­re üzeri otobüslerde o bölgede ciddi bir talep var. Yenileme ta­lebi özellikle gazlı otobüslerde görülüyor. Orada katkı sağla­yabileceğimiz bazı şeyler var. Kamyonlarda, küçük ve ha­fif ticari araçlarda, ürün tara­fında portföyü ciddi anlamda zenginleştirebileceğimiz şey­ler var.

Bu şirket belli bölgele­re ihracat yapmış ve orada sı­kışıp kalmış durumda. Bizim katabileceğimiz en önemli şey, bu ürünlere hafif dokunuşlarla onları bizim geniş ihracat coğ­rafyamıza, özellikle Orta Doğu ve Afrika’ya da aktarabilmek. Bu da bizim gördüğümüz bir başka sinerji alanı. Afrika’da, bizim henüz bulunmadığımız bazı pazarlara gireceğiz. Biz genellikle Kuzey Afrika’da va­rız; alt bölgelerde ise yokuz. Çünkü o kısımlar daha çok Çin ağırlıklı. Ancak orada da gire­bileceğimiz bazı pazarlar bu­lunuyor.”

Bunu çok önemli bir atılım olarak gördüklerini söyleyen Tuğrul Arıkan, “Hedefimiz, önümüzdeki beş yıllık pers­pektiften baktığımızda, bura­nın mevcut iş hacmini en az yüzde 50, hatta yüzde 100’e ka­dar artırmak. Şu anda yakla­şık 180-200 milyon dolar civa­rında, 4 bin adetlik bir iş hacmi var. Ancak biz bu hacmi yüzde 50 ile yüzde 100 arasında bir seviyede artırma imkânı görü­yoruz” ifadelerini kullandı.

Siparişler iyi gidiyor

İhraç pazarlarından talep ve yeni siparişlere ilişkin Tuğrul Arıkan, “Nazar değmesin, iyi gidiyor” diyerek, yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı: “Ancak şöyle bir şey yaptık son iki yıldır. Bizim ağırlıklı pazarımız Avrupa’ydı; otobüs satışlarımızın yüzde 70-75’i oraya gidiyordu. İki sene önce Avrupa dışı pazarlara da yönelmeye karar verdik. Avrupa talebinin düşebileceği söylendi, ama aslında düşmedi. Bunun üzerine Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi pazarlara ağırlık verdik ve bu çok faydalı oldu. Örneğin bu sene Kuzey Afrika’da Fas ve Tunus’a, Orta Doğu’da Suudi Arabistan’a ciddi satışlarımız oldu. Avrupa’nın talepleri de kötü değildi.

Geçen seneye göre yüzde 10-20 civarında artış olmadı ama 1-2 puan daha iyi. Biz üretimde hep ‘terzi usulü üretim’ yaklaşımını benimsiyoruz. Yani müşterinin ihtiyacına uygun olarak 5 veya 10 adet otobüs de üretebiliyoruz. Tabii teslimat süreleriyle uyum sağlandığında. Bu yaklaşım fark yaratıyor. Bu yüzden talepte herhangi bir olumsuzluk hissetmiyoruz. Şu anda derdimiz, rekabetçiliği kaybetmemek ve kârlılığı korumak.”