Anadolu Isuzu, Suudi Arabistan pazarında
46 ülkeye otobüs ve orta boy yolcu otobüsü ihraç eden Anadolu Isuzu, yurt dışında faaliyet gösterdiği pazarlara Suudi Arabistan’ı da ekledi. Şirket, New East General Trading ile distribütörlük anlaşması imzaladı.
Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, ihracat faaliyetleri doğrultusunda Suudi Arabistan merkezli Neweast ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Bu stratejik iş birliği kapsamında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da tören gerçekleştirildi. Törene Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ve New East General Trading şirketi yetkilileri katıldı. Yeni distribütörlük anlaşmasının ilk adımı olarak Anadolu Isuzu midibüs modelleri Suudi Arabistan pazarına sunulacak. Şehirlerarası ulaşım ve toplu taşıma çözümlerini içeren diğer modeller de ilerleyen dönemde pazarda yerini alacak.
“Hedefimiz tüm dünyada hizmet veren marka olmak”
Düzenlenen törende konuşan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, “Ticari araç alanındaki 40 yılı aşan deneyimimiz ve güçlü mühendislik alt yapımızla global pazarlarda büyümeye devam ediyoruz” dedi. Genel Müdür Arıkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Suudi Arabistan’da Neweast gibi değerli bir iş ortağını distribütör ağımıza katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yeni ortaklık, dünya çapında daha fazla müşteriye yüksek kaliteli çözümler sunma hedefimizi güçlendiren küresel büyümemizin önemli adımlarından biri. Anadolu Isuzu olarak hedefimiz otomotiv sektöründeki liderliğimizi sürdürmek ve yenilikçi modellerimizle tüm dünyada hizmet veren bir marka olmak.
46 ülkeye otobüs ve orta boy yolcu otobüsü ihraç ediyor
Otobüs, midibüs, kamyon, hafif kamyon, mikro kamyon gibi çok çeşitli ticari araçların geliştiricisi ve üreticisi olan Anadolu Isuzu; Ar-Ge, üretim, dijitalleşme ve satış sonrası hizmetler alanlarındaki uzmanlığıyla en yüksek küresel endüstri standartlarını karşılamayı hedefliyor. İhracat faaliyetlerinde hedef pazarın ihtiyaçlarına yönelik özel üretim yaklaşımıyla hareket eden şirket, ticari araç alanındaki deneyimini güçlü ortaklıklarla küresel pazarlara taşıyor. Başta Türkiye’ye komşu Avrupa coğrafyası olmak üzere küresel ticari araç piyasasındaki varlığını iddialı bir şekilde geliştirmeye öncelik veriyor.