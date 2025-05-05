Anadolu Isuzu, Suudi Arabistan pazarında

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isu­zu, ihracat faaliyetleri doğrultusunda Suudi Arabis­tan merkezli Neweast ile dist­ribütörlük anlaşması imzaladı. Bu stratejik iş birliği kapsamın­da Suudi Arabistan’ın başken­ti Riyad’da tören gerçekleştiril­di. Törene Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan ve New East General Trading şirketi yetkilileri katıldı. Yeni distri­bütörlük anlaşmasının ilk adı­mı olarak Anadolu Isuzu midi­büs modelleri Suudi Arabistan pazarına sunulacak. Şehirlera­rası ulaşım ve toplu taşıma çö­zümlerini içeren diğer model­ler de ilerleyen dönemde pazar­da yerini alacak.

“Hedefimiz tüm dünyada hizmet veren marka olmak”

Düzenlenen törende konu­şan Anadolu Isuzu Genel Mü­dürü Tuğrul Arıkan, “Ticari araç alanındaki 40 yılı aşan de­neyimimiz ve güçlü mühendis­lik alt yapımızla global pazar­larda büyümeye devam ediyo­ruz” dedi. Genel Müdür Arıkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Suudi Arabistan’da Newe­ast gibi değerli bir iş ortağını distribütör ağımıza katmak­tan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yeni ortaklık, dünya çapın­da daha fazla müşteriye yüksek kaliteli çözümler sunma hede­fimizi güçlendiren küresel bü­yümemizin önemli adımların­dan biri. Anadolu Isuzu olarak hedefimiz otomotiv sektörün­deki liderliğimizi sürdürmek ve yenilikçi modellerimizle tüm dünyada hizmet veren bir marka olmak.

46 ülkeye otobüs ve orta boy yolcu otobüsü ihraç ediyor

Otobüs, midibüs, kamyon, hafif kamyon, mikro kamyon gibi çok çeşitli ticari araçların geliştiricisi ve üreticisi olan Anadolu Isuzu; Ar-Ge, üretim, dijitalleşme ve satış sonrası hizmetler alanlarındaki uzmanlığıyla en yüksek küresel endüstri standartlarını karşılamayı hedefliyor. İhracat faaliyetlerinde hedef pazarın ihtiyaçlarına yönelik özel üretim yaklaşımıyla hareket eden şirket, ticari araç alanındaki deneyimini güçlü ortaklıklarla küresel pazarlara taşıyor. Başta Türkiye’ye komşu Avrupa coğrafyası olmak üzere küresel ticari araç piyasasındaki varlığını iddialı bir şekilde geliştirmeye öncelik veriyor.