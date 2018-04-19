Anadolu Isuzu yeni modelini tanıttı

19 Nisan 2018

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Türk mühendisler tarafından geliştirilen alçak tabanlı küçük otobüs Novociti Life'ın Türkiye'nin ardından Avrupa'da pazarından da talep almaya başladığını, bu modelin elektrikli versiyonu için de çalışmaya başladıklarını bildirdi.

Fuarİzmir’de düzenlenen Busworld 2018 Fuarı'nda yeni alçak tabanlı midibüs Novociti Life'ın Türkiye lansmanı gerçekleştirildi.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Arıkan, lansman toplantısında yaptığı konuşmada Avrupa'nın en konforlu ve ergonomik otobüsünü yapmak için yola çıktıklarını, bu kapsamda 2015 yılında ödüller aldıklarını, bu başarının arkasında yerli mühendislik tecrübesinin yattığını belirtti.

Isuzu Ailesi içinde Japonya dışında otobüs alanında tek kalite sertifikasına sahip fabrika olduklarına dikkat çeken Arıkan, "Yeni 8 metre alçak tabanlı Novociti Life da tamamen Türkiye'deki mühendislerimiz tarafından geliştirilen, yerlileşme oranı yüksek bir model. Daha piyasaya çıkmadan tasarımıyla Design Turkey'de en iyi tasarım ödülü aldı. Düşük yakıt tüketimine sahip bu model sadece dizelle kalmayacak. Elektrikli versiyonunu da piyasaya vereceğiz." dedi.

Satış hedefi

Novociti Life'ın yurt içinde mart ayında sevkiyatlarının başladığını, yıl sonunda 300 civarı satış bandına ulaşacaklarını anlatan Arıkan, mayıs ayından itibaren Avrupa lansmanlarına da başlayacaklarını dile getirdi.

Yeni modelin alçak tabanlı olmasıyla özellikle küçük ve orta boyuttaki şehirlere yeni bir boyut getireceğini, engelli ve yaşlı nüfusu kent yaşamına adapte edeceğini ifade eden Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anadolu Isuzu olarak ihracatta geçen yıl 23 yıllık ihracat tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştık. Halen 30-35 ülke bandındayız, 2020 hedefimizde 55-60 ülkeye ulaşmak var. Her ülkeye farklı bir araç adapte etmeye çalışıyoruz, tam terzi işi çalışıyoruz.

Toplam satışlar içinde ihracatın payı giderek artıyor ama artık savunma sanayine de hizmet veren bir kuruluş haline geliyoruz. 4x4'den 20x20'ye kadar Türkiye'de üretilmeyen lojistik amaçlı ağır kamyonların üretimine başlıyoruz. Yerli ve milli araçları kazandırmayı hedefliyoruz. İlk projeleri almaya başladık. Zamanla artacak."

Arıkan, ağır araçlar konusunda ana tedarikçileri arasında yer alan Tatra ile iş birliği yaptıklarını, 2019'dan itibaren üretime başlayacaklarını ifade etti.

Elektrikli otobüs konusunda da 12 metrelik aracı 2019'da piyasaya sunmayı hedeflediklerini belirten Arıkan, 8 metrelik aracın da 2019-2020 arası için üretilebileceğini, 2020 sonrası talebe göre bu alana ağırlık verilebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA