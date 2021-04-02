Anadolu Isuzu, yeniden Moldova'da yarışacak

KERİM ÜLKER

Geçen yıl Moldova’nın başkenti Kişinev’de yapılan 100 adetlik otobüs ihalesi yenileniyor. Kişinev Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ekim ayında iptal edilen ihale süreci 14 Nisan’da sona erecek.

Geçen yıl Eylül ayında açılan ve Türk şirketleri Otokar ve Anadolu Isuzu’nun teklif verdiği ihaleyi Anadolu Grubu iştiraki Anadolu Isuzu 13.3 milyon euroya kazanmıştı. Ekim ayında durdurulan ve iptal edilen, bugün tekrar gündeme alındı.

Yeni ihaleye Türk şirketi Anadolu Isuzu yine teklif verdi. Anadolu Isuzu’nun yeni teklifi ise 12.7 milyon Euro (122 milyon TL) oldu. Şirketten yapılan açıklamada, “Moldova Kişinev Belediyesi'nin 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihalesine 2 Nisan 2021 tarihinde teklif verilmiştir. Toplam ihale bedeli yaklaşık 12,7 milyon Euro olup 100 adet otobüs teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsamaktadır” denildi.

2019'da da ihale kazanmıştı

Kişinev Belediyesi’nin resmi sitesindeki bilgilere göre özellikle banliyölere yolcu taşımaya yönelik kamu hizmetinin iyileştirilmesi için alımı yapılacak araçlar 12 metrelik uzunlukta olacak. Kişinev Belediyesi, İhale sürecinin ise 14 Nisan’da tamamlanacağı açıkladı. 2019’da da Anadolu Isuzu'nun Moldova’daki bayisi Kişinev Belediyesi tarafından düzenlenen 31 yeni otobüs satın alma ihalesini 4 milyon Euro teklifiyle kazanmıştı.