Anadolu Isuzu’dan Almanya’ya otobüs ihracatı

Anadolu Isuzu, dünyanın üçüncü, Avrupa’nın ise en büyük otobüs pazarı konumunda olan Almanya’ya ilk yılında toplam 151 adet otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Almanya’ya teslimatı gerçekleştirilen 151 araç, boyu 8 ile 18 metre arasında değişen Isuzu Citiport ile NovoCiti Life otobüs ve midibüs modellerinden oluşuyor.

Anadolu Isuzu tarafından Türkiye’de üretilen ve dünyada ticari araç ve otobüs üretimi alanında önde gelen ülkelerden biri olan Almanya’ya ihraç edilen otobüsler, çeşitli şehirlerde toplu taşıma hizmetleri sunan ulaşım operatörü şirketlere teslim edildi.

Anadolu Isuzu’nun açıklamasına göre, Anadolu Isuzu, Türkiye’den Almanya’ya bu kadar yüksek hacimde otobüs ihracatı gerçekleştiren ilk yerli üretici oldu. Almanya’nın toplu taşıma standartlarına yüzde 100 uyumlu olarak üretilen araçların şoför mahalli de yine Almanya Şoförler Birliği VDV’nin talepleri doğrultusunda, en üst düzey ergonomi ve konfor öncelikleri ile tasarlandı.