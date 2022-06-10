Anadolu Isuzu’dan Azerbaycan’a midibüs teslimatı

Anadolu Isuzu, dış pazarlardaki satışlarını artırmaya devam ediyor. Anadolu Isuzu, son olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Özel Devlet Koruma Hizmeti’ne 25 Isuzu Novoultra midibüsün teslimatını yaptı. 2021 yılında şirketin ihracat geçmişindeki en yüksek rakamlara ulaşan Anadolu Isuzu, böylece 2008 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Azerbaycan’a bugüne kadar toplam bin 121 aracın teslimatını gerçekleştirmiş oldu.

Yurt dışında yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığını da güçlendirmeyi sürdüren Anadolu Isuzu, halihazırda 45 ülkeye ihracat yapıyor.

Isuzu Novoultra, en çok tercih edilen modeller arasında

Anadolu Isuzu’nun turizm, servis ve toplu taşıma alanında Türkiye’de olduğu gibi yurt dışı pazarlarda da en çok tercih edilen modeller arasında yer alan Novo ailesinin üyesi Novoultra, hem sürücüsüne hem de yolcularına yüksek güvenli yolculuk olanağı sunuyor.

Isuzu Novoultra; 7,3 metre uzunluğu, Euro 6 emisyon standartlarına uygun 190 PS gücündeki yüksek performanslı ve dayanıklı motoru, otomatik şanzımanı ile servis, turizm ve okul taşımacılığı için ideal çözüm niteliğinde.

Yüksek yolcu kapasitesi, üstün manevra yetenekleri, iç hacmi ve geniş bagaj olanakları ile rekabette öne çıkan Isuzu Novoultra, Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki üretim tesislerinde uyguladığı “Terzi Usulü İmalat” modeli ile müşterilerin isteğine göre özel donanımlarla üretilip teslim ediliyor.