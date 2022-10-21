Anadolu Isuzu’dan Fas’a 12 adet Turkuaz midibüs teslimatı

Ticari araç markası Anadolu Isuzu, yurt içinde ve dışında araç teslimatlarına devam ediyor. Anadolu Isuzu son olarak Fas’a 12 adet Turkuaz midibüsün teslimatını gerçekleştirdi. Planlanan zamanlama dahilinde, teslim edilen araçlar Fas’ın Kazablanka kentinde servis taşımacılığı alanında hizmet verecek.

Anadolu Isuzu’nun özellikle servis taşımacılığı alanında Türkiye’de olduğu gibi dış pazarlarda da öne çıkan modelleri arasında yer alan Isuzu Turkuaz modeli, yüksek yolcu kapasitesine sahip. Isuzu Turkuaz, 7,7 metre uzunluğu, 190 PS gücündeki yüksek performanslı ve dayanıklı motoru, otomatik Isuzu şanzımanı ile servis, turizm ve okul taşımacılığı için ideal çözüm niteliğinde. Isuzu Turkuaz, çift cam izolasyonu ve ön ısıtıcı ekipmanıyla soğuk iklimlerde kullanım için de uygun. Otomatik yangın söndürme sistemi bulunan Isuzu Turkuaz, üç nokta emniyet kemerine sahip 33 öğrenci koltuğu ve hostes koltuğu ile güvenli ve yüksek taşıma kapasitesi sunuyor.