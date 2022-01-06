Anadolu Isuzu’dan grev açıklaması

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi sürecinde; Anadolu Isuzu’nun da içinde yer aldığı işyerlerinde grev kararı alındı.

Anadolu Isuzu’dan KAP’a yapılan açıklamada “Grev uygulama tarihinin 18 Ocak 2022 olarak belirlendiği Birleşik Metal İş Sendikası tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.” ifadelerine yer verildi.