Anadolu Isuzu’dan Kuzey Makendonya’ya yeni araç sevkiyatı

Anadolu Isuzu'nun Balkanlar bölgesine yönelik ihracatı artmaya devam ediyor. Şirket son olarak Shtip Belediyesi’ne teslimatı gerçekleşen Citiport 12m Dizel, Citibus AT, Novociti ve NOVO modellerle Kuzey Makedonya’daki hakimiyetini daha da pekiştirdi.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, istikrarlı büyümesini yurt içi pazarlarda olduğu gibi ihracat pazarlarında da devam ettiriyor. Türkiye’nin midibüs ihracat şampiyonluğu unvanını 18 yıldır sürdüren Anadolu Isuzu, kilometre taşı niteliğindeki başarılarını Kuzey Makedonya pazarındaki hakimiyetini yeni teslimatlarla pekiştirdi.

Anadolu Isuzu son olarak Ağustos ayı içerisinde, 2019 yılından bu yana aktif olduğu Kuzey Makedonya’da Shtip Belediyesi’ne yeni araçların teslimatını gerçekleştirdi. Kuzey Makedonya’ya Citiport 12m Dizel, Citibus AT, NovoCiti ve NOVO model araçlardan oluşan teslimatta; Shtip Belediye Başkanı Ivan Jordanov, Anadolu Isuzu Makedonya bayisi AUTOMAKEDONIJA yetkilileri, yerel halk ve basın mensuplarının katılımıyla bir tören düzenlendi.

Yolcu taşımacılığına farklı boyut getiriyor

Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki “akıllı fabrika” özelliklerine sahip modern tesislerinde ‘Terzi İşi İmalat’ usulü ve yüzde 70’lere varan yerlilik oranı ile ürettiği çevreci, konforlu ve modern midibüs ve otobüsler Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok modern kentinde başarıyla hizmet veriyor. Yolcu taşımacılığına farklı bir boyut getiren araçlar kurumların yatırım ve işletim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmelerini sağlıyor.

Isuzu’nun Novo, Novo Ultra, Citiport ve NovoCiti , Citiport, Citibus AT serisi araçları, dayanıklı ve yüksek performanslı motorları, gelişmiş konfor ve güvenlik özelliklerinin yanı sıra yüksek çeviklik ve manevra yetenekleri ile belediyeler ve ulaşım operatörleri tarafından tercih ediliyor.