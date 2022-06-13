Anadolu Isuzu’dan Letonya'ya midibüs ihracatı

Ticari araç markası Anadolu Isuzu, Letonya’ya gerçekleştirdiği 21 adet midibüs teslimatıyla uluslararası pazarlardaki satışlarını artırdı.

Servis ve taşımacılık alanında kullanılacak olan araçların satış ve teslimatı, Anadolu Isuzu'nun Letonya distribütörü UAB Salocai Ir Partneriai tarafından gerçekleştirildi.

15 yılı aşkın bir süredir Letonya pazarında faaliyet gösteren Anadolu Isuzu, bu teslimatla birlikte Letonya, Litvanya ve Estonya’dan oluşan Baltık ülkelerine bugüne kadar teslim ettiği araç sayısı toplam 600'e ulaştı.

Anadolu Isuzu, yaygın distribütör ve servis yapılanmasının yanı sıra satış sonrası destek alanındaki hizmetleriyle de dış pazarlarda tercih ediliyor. Çayırova’daki fabrikasında imalatını yaptığı araçları müşterilerinin isteğine göre, özel donanımlarla üreterek teslim eden şirket, halihazırda 45 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.