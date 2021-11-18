Anadolu Isuzu’nun Citi VOLT elektrikli otobüslerine Proterra teknolojisi

Anadolu Isuzu ile ticari araç elektrifikasyon teknolojisinde önde gelen yenilikçi firmalardan Amerika merkezli Proterra Inc., Citi VOLT için işbirliğine imza attı.

İşbirliği kapsamında Anadolu Isuzu’nun 12 ve 18 metrelik sıfır emisyonlu yeni Citi VOLT elektrikli otobüs modellerinde güç kaynağı olarak Proterra’nın ticari araç batarya teknolojisi kullanılacak. Citi VOLT’a güç sağlayacak olan Proterra batarya sistemi, tek bir şarjla 200 ilâ 405 km’lik sürüş olanağı ile Avrupa toplu taşıma pazarının taleplerini karşılayacak.

İşbirliğine ilişkin açıklama yapan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, "Hayatımızı birçok yönden etkileyen göz ardı edilemeyecek bir olgu olan iklim krizi; ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik açısından orta ve uzun vadede çok çeşitli alanlarda etkisini gösterebilecektir. Bu nedenle elektrikli araçların geliştirilmesini, çığır açan teknolojilerin başı çektiği sürdürülebilir geleceği destekleyen bir ilerleme ve büyüme alanı olarak görüyoruz. Midibüs ve kamyon projeleri de dahil olmak üzere birçok projeyi geliştirmeye devam edeceğiz. Vizyonumuz doğrultusunda Proterra gibi dünya standartlarında yenilikçi bir ortak ile çalışacağımız için son derece mutluyum.” dedi.

“Anadolu Isuzu ile aynı vizyonu paylaşıyoruz”

Proterra Başkanı Gareth Joyce ise, şunları söyledi: “Proterra olarak kanıtlanmış batarya teknolojimizi Avrupa toplu taşıma pazarına getirirken, Anadolu Isuzu gibi bir sektör lideri ile birlikte çalışmaktan heyecan duyuyoruz. Sıfır emisyonlu ulaşıma geçişte Avrupa uzun süredir küresel bir öncü olmuştur. Kuzey Amerika’daki yolcu otobüsü filolarında kendini ispat etmiş olan Proterra teknolojisi Avrupa ülkelerinde de kullanılabilir. Daha sağlıklı bir çevre konusunda Anadolu Isuzu ile aynı vizyonu paylaşıyor ve dünyanın dört bir yanında daha da temiz ve sessiz elektrikli araçlara güç sağlayarak başarımızı devam ettirmek için sabırsızlanıyoruz.”