Anadolu Isuzu'nun yılın ilk yarısında net satışları yüzde 16 azaldı

Anadolu Isuzu, 2025 yılı Ocak–Haziran dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan bilgilendirme notuna göre, şirketin net satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 düşerek 9 milyar 873 milyon TL olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt içi satışlar yüzde 9, ihracat satışları ise yüzde 27 geriledi. FAVÖK, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 düşüşle 753 milyon TL’ye indi. Buna karşın FAVÖK marjı, 35 baz puan artışla yüzde 7,6 seviyesine yükseldi (2024 Haziran: yüzde 7,3).

Net işletme sermayesi ve borçluluk

2025 Haziran ayı itibarıyla net işletme sermayesi ihtiyacı 6 milyar 72 milyon TL olarak gerçekleşti. 2024 sonunda yüzde 15,9 olan Net İşletme Sermayesi İhtiyacı / Net Satışlar oranı, 2025 Haziran’da yüzde 30’a çıktı. Şirket, satışların ikinci çeyrek sonuna yoğunlaşması ve tahsilatların yılın ikinci yarısına kayması nedeniyle ticari alacaklarda artış yaşandığını, bunun da net işletme sermayesi ihtiyacını artırdığını belirtti.

Net finansal borç 2024 yıl sonundaki 2 milyar 460 milyon TL’den 2025 Haziran sonunda 5 milyar 446 milyon TL’ye yükseldi. Net Finansal Borç/FAVÖK oranı ise 7,55 oldu (2024 Haziran: 2,95). Bu artışta, enflasyon muhasebesi nedeniyle FAVÖK’ün gerilemesi ve dönemsel finansman ihtiyacının artması etkili oldu.

Şirket yönetimi, yılın ikinci yarısında satış ve tahsilat artışıyla birlikte hem net işletme sermayesi ihtiyacında hem de borçluluk oranlarında iyileşme bekliyor.