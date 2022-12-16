Anadolu Isuzu'ya iki ödül birden

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, elektrikli araçlarının tasarımındaki başarısı ile dünyanın en prestijli ödül organizasyonları arasında yer alan German Design Awards’da iki ödülün birden sahibi oldu. Anadolu Isuzu yenilikçi elektrikli taşımacılık çözümü Big.e ile “German Design Awards Gold 2023” ödülünü alırken yüzde 100 elektrikli midibüsü Isuzu NovoCiti VOLT ile de “German Design Awards Winner 2023” ödülüne layık görüldü.

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Otomotiv endüstrisi son yıllarda büyük bir dönüşüm içerisinde ve bizim faaliyet alanımız olan ticari araçlar segmenti de bu dönüşümden etkileniyor. Anadolu Isuzu olarak sahip olduğumuz Ar-Ge gücümüz, akıllı fabrika altyapımız, yenilikçi ve çevreci karakterimizin yanı sıra tasarım alanındaki yetkinliğimizle de bu dönüşüme yön veren oyun kurucu markalardan biri olmaktan gurur duyuyoruz. German Design Awards 2023 ödül organizasyonunda elektrikli araçlarımız Big.e ve NovoCiti VOLT modellerimizle almış olduğumuz ödüller tasarım alanındaki gücümüzün çok net bir göstergesi niteliğinde. Sadece şirketimize değil sektörümüze ve ülkemize de kazandırdığımız bu prestijli ödülleri elektrikli araçlarımız ile almış olmamız, bizim için ayrıca anlamlı ve önemli.”

Big·e, “son kilometre” taşımacılığında oyunun kurallarını değiştirecek

ilk kez IAA Hannover Transport fuarında dünyaya tanıtılan Big.e, eşsiz tasarımı ve üstün teknik özellikleri ile büyük beğeni topladı. Tamamen müşteri odaklı bir tasarıma sahip olan Big.e, taşımacılık alanında geleceğe atılan bir imza niteliğini taşıyan Kompakt yapısı ve yüksek performanslı elektrikli motoru ile modern şehirlerin taşımacılık alanındaki ihtiyaçlarına yanıt veren, yaklaşık 4 metreküp iç hacme ve 1000 kg’a varan taşıma kapasitesine sahip. Üç farklı batarya kapasitesi ile 150 kilometreye varan menzil imkânı sağlayacak olan Big.e, başlangıçta 60 km/h ve 80 km/h maksimum hızlara sahip iki farklı versiyonda sunulacak. Big·e’nin en büyük avantajlarından birisi de, tıpkı bir cep telefonu gibi standart priz üzerinden şarj edilebilmesi ve 3 ila 5 saat arasında tam şarj kapasitesine ulaşabilmesi. Toplam sahip olma maliyeti açısından cazip bir avantaj sunan Big·e, 2024 yılından itibaren satışa sunulacak.

NovoCiti VOLT: Ulaşımda yüzde 100 elektrikli, sessiz ve çevre dostu çözüm

Anadolu Isuzu’nun sürdürülebilir bir yaşam önceliği ile geliştirdiği yüzde 100 elektrikli ve çevre dostu modeli NovoCiti VOLT, düşük işletme maliyeti ve maksimum verimlilik avantajlarıyla öne çıkıyor. Yolcularına geniş ve konforlu iç tasarımı ile rahat bir seyahat atmosferi sağlayan NovoCiti VOLT, 268kWh’lık batarya kapasitesi ile 400 km’ye kadar menzil imkanı sunuyor. Araçta yer alan sürücü puanlama sistemi aracın sahip olduğu sürücü puanlama sistemi sayesinde enerji tüketimi düşürülerek operasyonel verimlilik sağlanabiliyor.