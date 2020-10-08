Anadolu propolisi dünyaya tanıtılacak

08 Ekim 2020

2013 yılında saf ve doğal arı ürünlerini özütleme yöntemiyle üreterek Bee'o markasıyla satışa başlayan Aslı Elif Tanuğur Samancı, dünya markası olma yolunda önemli bir adım daha attı. Daha geniş kitlelere tanıtmak için marka için çekilen ilk reklam filmi yayına girdi. Türkiye dışında başta Amerika, Güney Kore, Almanya ve Fransa olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihracatı olan şirket, yeni reklam filmini bu ülkelerde de gösterime alacak.

"Anadolu propolisi dünya markası yolunda"

Türkiye'nin ilk ve tek yerli inovasyon ödüllü propolis üreticisi olduklarını söyleyen Kurucu ve Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı reklam filmiyle şirketin büyümesinde önemli bir aşamaya geçtiklerini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni reklam filmimizle uluslararası markalaşma yolculuğumuzda önemli bir adım daha attık. İlk olarak Türkiye’de gösterimi başlayacak olan film, aynı zamanda ürünlerimizin bulunduğu diğer ülkelerde de gösterilecek. Bu filmin Anadolu propolisinin dünya markası olma yolculuğuna önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Animasyon arı karakterimiz, kovanda işçi arıları temsil ediyor ve propolisin ne kadar değerli bir ürün olduğunu herkese anlatıyor. Kovanda hayat propolisin varlığı ile başlar çünkü arılar her petek gözünün içini önce propolis ile kaplar, daha sonra üzerine balını, polenini, yavrusunu koyar. Dolayısıyla kovanda propolis olmazsa, arı da olmaz. Arı olmazsa da doğa ve insan olmaz. Aslında bu film ile dünya da arıların önemine de dikkat çekmek istiyoruz.”

Bee'o, Türkiye'de ilk kez “sözleşmeli arıcılık” modeliyle yerli propolis üretimini başlatmak için, Ziraat Yüksek Mühendisi ve Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı ve Prof. Dr. Dilek Boyacıoğlu ile birlikte İTÜ Arı Teknokent'te KOSGEB AR-GE desteği ile kuruldu. Samancı, 7 yıl önce 10 arıcı ile çıktıkları yolculuğa, bugün 4 bin sözleşmeli arıcı ve 450 bin arı kovanı ile devam ettiklerini ifade etti.

Aslı Elif Tanuğur Samancı, 6 bin metrekarelik tesisleri, 170’tan fazla çalışanı ile bugün Türkiye'nin en büyük propolis, arı sütü, arı ekmeği, polen ve ham bal üreticisi olduklarını ve 14 ülkeye ihracat yaparak, Anadolu propolisini bir dünya markası haline getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Satış kanallarını zaman içinde çeşitlendiren şirketin ürünleri kendi e-ticaret sitesi ve Migros, Macro Center, Joker, Rossman, Gratis, Carrefour Gurme gibi 3 bin 500’in üzerinde perakende satış noktasıyla birlikte eczane kanalında yer alıyor. Amerika'da ise BEE&YOU markasıyla e-ticaret sitesinde, Amazon, Wallmart, e-bay'de ve eczane zincirleri ile 3 bin 500 perakende satış noktasında bulunuyor. Amerika dışında Güney Kore, Almanya, Hollanda, Belçika, İsveç, İngiltere, Fransa, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Dubai, Kıbrıs ve Suudi Arabistan'a ihracat yapılıyor.

"Anadolu'da daha pek çok değer var"

Markanın reklam yüzü olarak ünlü oyuncu Didem Uzel ve oğlu Aslan seçildi. Bee'o Propolis’in reklam lansmanına katılanlar arasında TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut ve Esas Holding'in kurucularından Emine Sabancı Kamışlı da vardı. Kamışlı yaptığı konuşmada, "Bir kadın girişimcinin yarattığı marka başarıyla ilerledi. Anadolu'da ortaya çıkarmamız gereken daha pek çok değer var" dedi.