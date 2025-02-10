Anadolu Sigorta 2024 kârını açıkladı

Bu sene 100. yaşını kuliraamaya hazırlanan Anadolu Sigorta, geçen yıl 10,9 milyar lira net kâr elde etti, prim üretimini 2023'e göre yüzde 57,3 oranında artırdı ve 69,6 milyar lira prim üretimi gerçekleştirdi.

Şirketin aktif toplamı 96,2 milyar liraya ulaşırken yatırıma yönlendirilen portföy büyüklüğü de yüzde 73,4’lük artışla 55,5 milyar lira oldu.

Öz sermaye toplamı 30,7 milyar liraya ulaştı

Kârlılık odaklı üretim hedefi kapsamında prim üretiminde yüzde 57,3 büyüme kaydeden Şirket, hasar prim oranını yüzde 72,4 bileşik rasyosunu ise yüzde 104,7 seviyesinde tutmayı başardı. Öz sermaye toplamı 30,7 milyar lira’ye ulaşırken, öz sermaye kârlılığı ise yüzde 35,5 olarak gerçekleşti.

Yüzde 517'lik artış dikkat çekti

Şirketin 2024 yılının son çeyreğindeki net kârı, bir önceki yılın son çeyreğine göre yüzde 517, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 23 artışla, 3 milyar lira oldu.

Hasar prim oranında bir önceki yıla göre 19 puan, bileşik rasyoda ise 14 puan iyileşme yaşanırken konsolide net kâr bir önceki yıla göre yüzde 80,9 artışla 11,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

En yüksek prim üretilen kategori: Kara araçları

Firma'nın en yüksek prim ürettiği branş, 15 milyar lira ile 'Kara Araçları' oldu. Bu branşı, 14,9 milyar lira ile 'Yangın ve Doğal Afeliraer', 13,6 milyar lira ile 'Kara Araçları Sorumluluk' ve 12,7 milyar lira ile 'Hastalık-Sağlık' branşları takip etti.