Anadolu Sigorta, 'Hibrit Çalışma Modeli'ne geçiyor

Pandemi nedeniyle değişen iş yapış modelini kurum kültürü haline getiren Anadolu Sigorta, “İş Yerinde Mutluluk Hareketi” mottosuyla başlattığı dönüşüm kapsamında 'Hibrit Çalışma Modeli'ni uygulamaya alıyor. Anadolu Sigorta, 1 Eylül 2021 itibarıyla yüzde 25 kapasiteyle ofisten çalışmayı destekleyen 'Hibrit Çalışma Modeli' ile yeni bir dönemi başlatıyor.

Yeni çalışma sistemlerine ilişkin bilgi veren Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Pandeminin değiştirdiği kural ve alışkanlıklar önümüzdeki dönemde de devam edecek ve kalıcı bir hale gelecek gibi görünüyor. Bu öngörüden hareketle bir buçuk yıldır deneyimlediğimiz uzaktan çalışmanın verimliliği ile ofislerde çalışmanın sinerjisini birleştireceğimiz yeni bir yapı tasarladık. Ofislerimizi her gün gelmek zorunda olduğumuz bir ortamdan ziyade, birlikte çalışmayı destekleyen bir alan haline getiriyoruz. Müdürlüklerimiz, yöneticilerinin onayı ve takibiyle, minimum yüzde 25 kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Bilgi teknolojileri çalışanlarımız, Satış Kanal Sorumluları ve Risk Mühendislerimiz ise bağlı oldukları yöneticilerimizin inisiyatifiyle, asgari bir oran olmadan, ofis kullanım kapasitelerine uyumlu şekilde çalışacaklar. 1 Eylül’e kadar ise aşı ve normale geçiş takvimine bağlı olarak pandemi koşulları çerçevesinde; uygulamakta olduğumuz uzaktan çalışma düzeni aynı şekilde devam edecek. Hayata geçirdiğimiz ‘İş Yerinde Mutluluk Hareketi’ ile yeni çalışma modelimizin en verimli şekilde yürütülmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.