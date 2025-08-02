Anadolu Sigorta ilk yarıda 5,2 milyar TL kâr açıkladı

Anadolu Sigorta, 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre prim üretimini yüzde 41 oranında artırarak önemli bir büyüme kaydetti. Aynı dönemde elde edilen net kâr ise 5,2 milyar TL olarak gerçekleşti.

İkinci çeyrekte 3 milyar TL kâr, aktif büyüklükte yükseliş

2025 yılı ikinci çeyreğinde Anadolu Sigorta’nın net kârı 3 milyar TL’ye ulaşarak hem bir önceki yılın aynı çeyreğine hem de bu yılın ilk çeyreğine göre artış gösterdi. Yıllık bazda net kârdaki artış yüzde 15,1, çeyreklik bazda ise yüzde 31,2 oldu. Şirketin aktif toplamı 111,9 milyar TL’ye yükselirken, yılbaşından bu yana yüzde 15,1 büyüme gösteren yatırıma yönlendirilen portföy büyüklüğü 63,9 milyar TL’ye ulaştı.

Kârlılık oranları ve rasyolarda iyileşme

Anadolu Sigorta’nın ortalama öz sermaye kârlılığı yüzde 36,4 olarak gerçekleşti. Şirketin toplam öz sermayesi ise 31,5 milyar TL’ye çıktı. Finansal verilerdeki olumlu tabloya ek olarak, hasar prim oranında bir önceki çeyreğe göre 3,4 puan, bileşik rasyoda ise 1,9 puanlık iyileşme yaşandı. Bu gelişmeler, şirketin teknik kârlılığındaki istikrarlı ilerleyişi de ortaya koydu.

Sağlık sigortaları öne çıktı

Anadolu Sigorta’nın prim üretiminde en yüksek payı 10,1 milyar TL ile “Hastalık/Sağlık” branşı aldı. Bu branşı, 8,9 milyar TL ile “Yangın ve Doğal Afetler”, 8,6 milyar TL ile “Kara Araçları” ve 8 milyar TL ile “Kara Araçları Sorumluluk” branşları takip etti. Şirketin branş bazlı dengeli büyüme stratejisi, hem teknik kârlılığı hem de müşteri çeşitliliğini desteklemeye devam ediyor.