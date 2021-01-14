Anadolu Sigorta, kurum içi iletişimi “Biz Bize” ile güçlendirecek

Pandemiyle birlikte iş modellerinde dijitalleşmeyi hızlandıran Anadolu Sigorta, çalışan ve müşterilerin hayatını kolaylaştıran yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Son olarak insan kaynakları alanında iç iletişimi kolaylaştırmayı amaçladığı “Biz Bize” mobil platformunu hayata geçiren Anadolu Sigorta, platform ile ortak bir buluşma noktası yarattı.

Kurum kültürü çerçevesinde insan kaynakları alanında da dijital dönüşümle yeni yaklaşımlar geliştirdiklerini söyleyen Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, "Uzaktan çalışma bize kurumlarda iç iletişimin yaşamsal bir önemde olduğunu bir kez daha gösterdi. Günümüzde şirketlerdeki sürdürülebilir başarının sırrı, güncel stratejiler ve yenilikçi kurumsal teknolojilerle çalışanları desteklemekten geçiyor. 'Biz Bize' mobil uygulamamız tam da bu noktada insan kaynakları süreçlerini kolaylaştıran ve iç iletişimimizi destekleyen bir dijital dönüşüm projesi olarak hepimizin hayatına yenilik katıyor. Bu uygulama ile birlikte uzaktan çalışma sisteminde de, ortak çalışma kültürümüz çok daha etkin hale geliyor. Güçlü olan iletişimimiz sayesinde iş birliklerimizi daha da artırarak, yeni buluşma noktamızda ortak bir sinerjiyle ve keyifle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Çalışanlar, uygulama üzerinden anlık paylaşım yapabilecek

İletişimi sağlıklı ve sürekli kılabilmek için çalışanların kullanıcı alışkanlıklarını da düşündükleri “Biz Bize” mobil uygulamasının, zaman ve mekandan bağımsız olarak her an ve her yerden erişime açık olduğunu belirten Tiryakioğlu, platformun sürekli etkileşim sağlaması ve güncellemelerden anlık haberdar etme özelliği sayesinde ekip içinde iletişimi daha güçlü bir şekilde sürdüreceklerini vurguladı.

Her çalışanın uygulama üzerinden anlık paylaşımlar da yapabileceğine işaret eden Tiryakioğlu, “Dijital takdir imkanı sunan, kurum içi girişimcilik kültürünü besleyen, acil durumlarda çalışma arkadaşlarımızdan bilgi alabilmemizi sağlayan ‘Biz Bize’ uygulaması ile, yeni normalin getirmiş olduğu, şirkete giriş rezervasyonları da yapılabilecek. Tüm bu özelliklerin yanında; izin, fazla mesai giriş ve onaylama süreçleri, eğitim portalına erişim ve sağlıklı yaşamı destekleyen çeşitli yeni uygulamaları da platforma dahil edeceğiz ve uygulamamızı geliştirmek yönündeki çalışmalarımız hız kaybetmeden devam edecek.” diye konuştu.