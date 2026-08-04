Anadolu Sigorta’dan 7,4 milyar TL’lik net kâr
Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre; prim üretimini %22 oranında artıran Anadolu Sigorta’nın aktif toplamı 151,3 milyar TL’ye ulaşırken, yatırıma yönlendirilen portföy büyüklüğü de yılbaşından bugüne %13,6’lık artışla 89 milyar TL oldu.
Şirket 2026 yılı 6. ay sonu itibarıyla, kârlılık odaklı üretim hedefi kapsamında prim üretiminde %22 büyüme kaydederek 7,4 milyar TL net kâr elde etti. Öz sermaye toplamı 46,1 milyar TL’ye ulaşırken, ortalama öz sermaye kârlılığı ise %38,4 olarak gerçekleşti. Anadolu Sigorta bu sonuçla solo net kârını geçen yılın aynı dönemine göre %41,3 oranında artırırken, konsolide net kâr ise %41,7 artışla yine 7,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin ikinci çeyrekteki 3,5 milyar TL net kâr performansı ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla %19,2 oranında artış gerçekleştirmiş oldu.