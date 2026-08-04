Anadolu Sigorta’dan 7,4 milyar TL’lik net kâr

Şirket 2026 yılı 6. ay sonu itibarıyla, kârlılık odak­lı üretim hedefi kapsamında prim üretiminde %22 büyüme kaydederek 7,4 milyar TL net kâr elde etti. Öz sermaye topla­mı 46,1 milyar TL’ye ulaşırken, ortalama öz sermaye kârlılı­ğı ise %38,4 olarak gerçekleş­ti. Anadolu Sigorta bu sonuçla solo net kârını geçen yılın aynı dönemine göre %41,3 oranın­da artırırken, konsolide net kâr ise %41,7 artışla yine 7,4 mil­yar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin ikinci çeyrekteki 3,5 milyar TL net kâr performan­sı ile geçen yılın aynı dönemi­ne kıyasla %19,2 oranında artış gerçekleştirmiş oldu.