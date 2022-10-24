Anadolu Vakfı Mentorluk Programı’nın yeni dönemi başladı

Anadolu Vakfı’nın bursiyerlerin kariyer ve kişisel gelişimine katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiği Mentorluk Programı’nın 10’uncu dönemi başladı. 2013 yılından bu yana sürdürülen program, Anadolu Grubu profesyonelleri başta olmak üzere, farklı kuruluşlardan gönüllülerin katılımlarıyla yürütülüyor. Bursiyerler program kapsamında kendilerine rehberlik eden mentorlarından, karşılaştıkları zorlukları aşabilmek ve başarılı olmak için danışmanlık desteği alıyor. Mentorluk Programı ile Anadolu Vakfı bursiyerlerinin kişisel gelişim süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor.

Mentor ve menti sayısı 180’e yükseldi

Anadolu Vakfı Mentorluk Programı ile 9 dönemde toplamda binden fazla mentor ve mentinin katılımıyla bugüne kadar toplamda 7 bin saate yakın mentorluk desteği verildi. Mentor ve menti sayısı bu yıl yoğun talep üzerine 180’e yükseldi. Program kapsamında bu yıl da her biri kariyer basamaklarını başarı ile tırmanmış Anadolu Grubu çalışanları, bursiyerlerle bir araya gelecek. 10’uncu dönemde gençlere Anadolu Grubu profesyonellerinin yanı sıra 26 farklı firmadan gönüllü mentorler de destek verecek.

“Eğitime her koldan destek olmanın peşinde koşuyoruz”

Anadolu Grubu ve Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, programın 10’uncu yılına ilişkin değerlendirmesinde, iyi eğitimli nesillerin sürdürülebilir kalkınma yolunda en önemli kaynak olduğunu söyledi. “Anadolu Vakfı olarak, 40 yılı aşkın süredir eğitime her koldan destek olmanın peşinde koşuyoruz” diyen Özilhan, “Sadece burs veren bir Vakıf olmanın çok daha ötesindeyiz. Eğitim sistemini her açıdan destekleyecek farklı projeler üretiyoruz. Gençlerimiz yeniliğe açık, cesur, tutkulu ve kendiyle barışık. Farklı projelerle geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz gençlerimize destek vermeyi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

“Gençleri eğitim ve gelişim programlarımızla da destekliyoruz”

Anadolu Vakfı Genel Müdürü Nedret Aydemir ise Anadolu Vakfı Akademi ile eğitime verdikleri desteği farklı bir boyuta taşıdıklarını söyledi. Temel amaçlarının gençleri çağa ve çalışma ortamına uyum sağlamalarına ve gelişimlerine destek vermek olduğunu belirten Aydemir, “Anadolu Vakfı Akademi ile gençlere eğitim ve gelişim programlarımızla da destek oluyoruz. Gençlerimizin bireysel gelişimlerine ve yeni yetkinlikler kazanmalarına katkıda bulunuyoruz.” dedi.

Anadolu Vakfı Akademi’de gençler, çevrimiçi ve video eğitimleri, mentorluk programı, liderler ile söyleşiler ve sosyal sorumluluk çalışmaları gibi birçok faaliyete katılabiliyor. Anadolu Vakfı, bursiyerlerini mezun olduktan sonra da destekliyor. Anadolu Vakfı bursiyerlerini grup şirketlerinde staj programlarına katılım fırsatları, istihdam olanakları, mezuniyet sonrası koçluk programlarıyla desteklemeye devam ettiklerini kaydeden Aydemir, “Bunlara çeşitli etkinlik ve gönüllülük programları da eklenince bursiyerlerimizin hayata daha donanımlı başlama şansı artıyor.” diye konuştu.