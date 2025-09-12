Anadolu Yatırım'da üst düzey atama

Anadolu Yatırım, üst düzey bir atamayı duyurdu. Şirketin Genel Müdürlüğü görevine Dr. Nuri Sevgen getirildi.

31 yıllık sektör deneyimi

Finans piyasalarında 31 yıllık deneyime sahip olan Sevgen, kariyerine 1994 yılında sermaye piyasalarında başladı.

Türkiye’nin önde gelen finans kuruluşlarında pay senedi ve türev ürünler piyasalarında altyapı kurulması, ürün geliştirme, pazarlama ve yatırımcı eğitimi gibi alanlarda uzun yıllar yöneticilik yaptı.

Akademik ve profesyonel geçmişi

Marmara Üniversitesi’nde Sermaye Piyasası ve Borsa yüksek lisansı, ardından Bankacılık ve Finans alanında doktorasını tamamlayan Sevgen, akademik olarak da Nişantaşı Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev aldı.

Anadolu Yatırım’daki yeni görev

Eylül 2025 itibarıyla Anadolu Yatırım Genel Müdürü olarak göreve başlayan Sevgen, şirketin portföy yönetimi, yatırım danışmanlığı, araştırma ve geliştirme süreçlerinin koordinasyonundan sorumlu olacak. Anadolu Yatırım, yeni genel müdürün liderliğinde finansal piyasalardaki konumunu güçlendirmeyi ve müşteri portföyünü genişletmeyi hedefliyor.