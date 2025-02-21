Anadolubank'tan 150 milyon dolarlık tahvil ihracı

Anadolubank, 150 milyon dolarlık ilk tahvil ihracını gerçekleştirdi. Goldman Sachs International'ın yetkilendirildiği ihraç, 10 yıl vadeli ve beşinci yılın sonunda erken itfa opsiyonlu olarak yapılandırıldı.

Banka'nın KOBİ bankacılığına odaklanan iş modelini destekleme hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen tahvil ihracına gösterilen yoğun talebi değerlendiren Banka Genel Müdürü Suat İnce "Bu işlem, bankamızın güçlü finansal yapısını ve uluslararası piyasalardaki kredibilitesini de bir kez daha ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde de uluslararası piyasalardaki varlığımızı güçlendirmeye, sürdürülebilir iş modelimizle ülkemiz ekonomisine desteğimizi artırmaya devam edeceğiz" dedi.