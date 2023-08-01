Anadolu’da yeni tesis açacak 5 yılda 100 mağazaya ulaşacak

Mehtap HALICI

Bundan 59 yıl önce Fındıkzade’de otoparktan bozma 30 metrekare küçük bir tuhafiye dükkanı olarak Makedonya göçmeni bir aile tarafından kurulan Yeni İnci’nin 3. kuşak temsilcisi Furkan Atakan, 11 yaşından bu yana babasının yanında sektöre adım atan başarılı bir iş insanı.

Şu anda bünyelerinde 500 kişinin istihdam edildiğini anlatan Yeni İnci Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Atakan, iş hayatına 11 yaşında sutyen paketlemeyle başladığını söyledi. Atakan, "2000'de 18 yaşıma geldiğimde tamamıyla işlerin başına geçtim. Hem okula gidiyordum okuldan sonra da işe geliyordum” dedi

2024'te fabrika yatırımı

2001'de ilk fabrikalarını Bayrampaşa’da, 2013'te ise fabrikalarının hemen yakınında ek yatırım modelinde ikinci fabrikalarını açtıklarını ifade eden Atakan, külottan sutyene kadar her üründe parça olarak 6-7 milyon arası değişen bir üretim hacmine sahip olduklarını söyledi. Atakan, “Her geçen gün büyümemiz sürüyor. Bu sebeple de tüm üretim kategorilerimizi üreteceğimiz bir tesis daha açmayı planlıyoruz.

Bunun için de Anadolu’da yer bakıyoruz” diye konuştu. Sivas, Gaziantep ve Erzurum illeri özelinde yer aradıklarına işaret eden Atakan, şöyle devam etti: “Yeni fabrika yatırımını 2024 yılı için düşünüyoruz. Yer bulursak hemen de olur. Tesisin 1 milyon dolara yakın bir rakamı bulacağını düşünüyoruz. Burada etap etap ilerleyeceğiz. Bu bizim için adım adım büyüyen bir iş olacak. Yeter ki iş akışa girsin. Çünkü biz zamanında da bir makineyle işe başlamıştık.”

"Franchise ile ilerlemeyeceğiz"

İç, ev, spor giyim dışında mayo üretimine de başladıklarını ve şu günlerde mayoda ilk sezonları olduğuna dikkat çeken Furkan Atakan, “Uzun yıllardır bu alana da girmeyi istiyorduk. Çok iyi talep gördük.

Mayonun bütün kategorileri var. Ancak önümüzdeki sene hem çeşitliliği daha da artıracağız hem de kullanacağımız modeller konuşulur olacak. Bu alandaki hedefimiz ise dünyada marka olmak” şeklinde konuştu. Özellikle Orta Doğu başta olmak üzere yurtdışında da bilinen bir marka olduklarını ifade eden Furkan Atakan, hem yurtiçinde hem de yurtdışında toptan bayilikler üzerinden ilerlediklerini söyledi. “Türkiye’de 20, İran’da ise 30 yetkili bayimiz var.

İran’da Türkiye’dekinden de daha çok bayi sayısı var. Suudi Arabistan, Azerbaycan olmak üzere yurtdışında toplamda 200’e yakın bayimiz bulunuyor” dedi. Atakan, fabrikalarının tam üretim kapasitesiyle İran’a çalışsa ve hiçbir yere ürün vermemeleri durumunda bile kendileri için yeterli olacağını söyleyerek, “Çünkü İran bizim için çok büyük bir piyasa” diye konuştu.

Yaşlı ve kadınlar için özel çamaşır

Furkan Atakan, inovasyon ürünlere özel önem verdiklerini söyledi. Atakan, “Protez (takma) sutyen ürettik. Önce kimse almak istemedi. ‘Biz normal sutyeni zor satıyoruz’ dediler. Şimdi medikalciler de bizden alıyor” dedi. Buna paralel olarak kalça koruyucu bir ürün de çıkardıklarına değinen Atakan, “Özellikle yaşlı insanlar düştüklerinde ve kemikleri kırıldığı zaman o kemiğin kaynaması zor oluyor. Biz buna özel bir külot ürettik ve bu ürünün aynı zamanda kalça koruyucu aparatını da ürettik” diye konuştu. Atakan, kadınlar için göğüs arasındaki kırışıklığı engelleyen ‘göğüs arası yastığı’ diye bir ürün de çıkardıklarını bildirdi.