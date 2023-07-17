AnadoluJet faaliyetlerine "AJet Hava Taşımacılığı" altında devam edecek
THY'nin AnadoluJet markası, faaliyetlerine %100 THY iştiraki olarak kurulacak "AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi" altında devam edecek.
Haber Merkezi
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THY'den Cuma akşamı KAP'a yapılan açıklamda, Anadolu Jet'in global standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak faaliyetlerine devam edebilmesi ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla faaliyetlerinin AJet Hava Taşımacılığı" altında devam ettirilmesine karar verildiği belirtildi.