AnadoluJet, uluslararası uçuş ağını büyüttü

Hüseyin ASLIYÜCE

AnadoluJet, yeni destinasyonlarla uluslararası uçuş ağında büyümeye devam ediyor. Şirketin 50’nci uçuş noktası İtalya'nın Bergamo şehri oldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan bugün gerçekleştirilen TK-7976 sefer sayılı Boeing 787-900 tipi uçak saat 09.55’te 148 yolcusunu alarak havalandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Milano Bergamo Havalimanı’na arasında gerçekleşecek uçuşlar haftanın 7 günü sefer yapılacak.

Bergamo Havalimanı’nda hat açılışında konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sarp, “Türk Hava Yolları’nın başarılı markası AnadoluJet ile Bergamo uçuşlarına başlamaktan mutluluk duyuyoruz. AnadoluJet yeni açtığı hatlar ile uluslararası uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Türk Hava Yolları ile Milano’ya gerçekleştirdiğimiz seferlere ek olarak, Sabiha Gökçen- Bergamo uçuşları ile bölgeye olan bağımızı güçlendirmiş olacağız. Bu hattımız, Avrupa’nın butik özel şehirlerinden biri olan Bergamo’nun tanıtımına katkı sağlayacağı gibi Bergamo çıkışlı misafirlerimiz için de İstanbul başta olmak üzere yurt içi ve yurt dışı birçok noktamıza ulaşım AnadoluJet ile çok daha kolay hale gelecek.” şeklinde konuştu.