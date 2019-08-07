Anadolu’nun bilezikçisi halka açılmaya hazırlanıyor

07 Ağustos 2019

Leyla İLHAN

Çorum merkezli Ahlatçı Holding, bu yıl 1 milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefl iyor. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, altında her yıl ortalama yüzde 10-15 arasında büyüme beklediklerini ifade ederek, “Üç yıl içinde ise halka açılmayı planlıyoruz” dedi. Cironun yüzde 75’ini kuyum ve altın rafinerisi alanından sağlayan holding, Türkiye’deki 4 altın rafinerisinden birine sahip. Anadolu’ya satılan bileziklerin en büyük oyuncusu olması nedeniyle Anadolu’nun bilezikçisi olarak da tanınan holdingin, altının yanı sıra doğalgaz dağıtımı, güneş enerjisi santralleri, AVM ve hastaneleri bulunuyor.

Amerika’ya alyans satıyoruz

Ahmet Ahlatcı, 2018 yılını 543 milyon doları ihracat olmak üzere 75 milyar TL iş hacmi ile kapattıklarını belirterek, “Bu dönemde 341 milyon TL Amortisman, Faiz, Vergi Öncesi Kâr (EBİTDA) elde ettik. 2019 yılında altın fiyatlarındaki yukarı eğilim nedeniyle ciromuz daha da artacaktır. Külçenin yanısıra takının da dahil edilmesiyle 1 milyar dolarlık bir ihracat bekliyoruz. EBİTDA’mız ise 400-450 milyon TL arasında olur” dedi.

Bilezikte Türkiye’nin en büyük oyuncusu olduklarını belirten Ahlatçı, ihracatta ise Türkiye’de ikinci konumda olduklarını aktardı. 2018’de yaptıkları ihracatla iş hacimlerinin yüzde 35’inin 2016 yılında 23 milyon euro yatırımla devreye aldıkları altın rafinerisi şirketleri Ahlatcı Metal Rafineri’den, yüzde 40’ını ise kuyum ve döviz işlerinden geldiğini aktaran Ahmet Ahlatçı, “Dünyada 26 ülkeye altın satıyoruz. Yurtdışında en büyük pazarımız Dubai. Buraya 2018 yılında 441 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu pazarı 53 milyon dolarla Irak, 9 milyon dolarla İsrail izlerken, Panama, Amerika, Libya, Kırgızistan diğer büyük pazarlarımız. Guatemala’da

altın sattığımız ülkelerden. Amerika’ya en çok alyans satıyoruz. Özellikle erkekler bu pazarda alyansa büyük önem veriyor” dedi.

İki alandan çıkacak

İş hacminin diğer alanlarını ise enerji, sağlık, gayrimenkul-AVM işletmeciliği ve otomotiv distribütörlüğünü oluşturduğunu kaydeden Ahlatçı şöyle konuştu: “Enerji’de 35 MW güneş enerjisi üretimi kapasitemiz var. Yine bölgede doğalgaz (Çorum, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük illeri ve ilçeleri ile 38 merkezde) dağıtım işlerimiz bulunuyor. Çorum’da AVM’miz var. Konya ve Elazığ’da AVM yapmak için iki arazi aldık, ancak bu yatırımları rafa kaldırmış durumdayız. Buralarda otel veya konut yapabiliriz. Bizim hedefimiz, ana iş kollarımızda büyümeye devam etmek. Otomotivde Doğuş Grubu’na bağlı markaların satışını yapıyoruz. Bunun yanında Çorum’da iki hastanemiz ve bir görüntüleme merkezimiz var. Ancak otomotiv ve sağlıkla ilgili iş kolumuzdan çıkarak, sadeleşmeye giderek diğer işlerimizde büyümeye devam etmeyi amaçlıyoruz.”

Venezüella altını bize hiç gelmedi ve işlemedik

Çorum’daki kendi rafinerileri ile birlikte Türkiye’de toplam 4 rafinerinin uluslararası belgeye sahip olduğunu belirten Ahmet Ahlatçı, Venezüella altınlarıyla ilgili de açıklama yaptı. Venezüella’dan 2018 yılı Ocak-Kasım ayı arasında İstanbul’daki rafinerilere yaklaşık 900 milyon dolarlık altın gelip, işlendiğini kaydederek, “ABD 1 Kasım 2018 itibarıyla Venezuela altınının rafine edilmesine yasak getirdi. Biz ne yasak gelmeden önce ne de yasak geldikten sonra Venezuella altını işlemedik, ama böyle haberler çıktı. Bu haber doğru değil” açıklamasını yaptı.

Kazdağları’nda altın farklı bir yöntemle çıkarılabilir

Kanadalı şirketin Kazdağları’nda altın çıkarmasına ilişkin de konuşan Ahlatçı, “Ne ülkemizin doğası bozulsun ne de o altınlar orada kalsın. Traşlama yapılmadan yanlardan girilerek o altın başka yöntemlerle çıkarılabilir” dedi. Türkiye’de yastık altında 5 bin ton altın bulunduğunu ifade eden Ahlatçı, yaklaşık değeri 643 milyar dolar olan parayla Türkiye’nin 400 milyar dolarlık dış borcunu ödiyebileceğini, bunun için bu altının sisteme çekilmesi gerektiğini söyledi.

Çalışanların elbiselerinden 9 kilo altın topluyor

Ahlatçı, fabrikada çalışanların elbiselerinin üzerinde altın tozu barındırdığı için dışarı çıkarılmadığını ayda bir yıkanan bu kıyafetlerden 9 kilo altın topladıklarını kaydetti. Aynı şekilde rafineride altınların işlemesinden çıkan atıkları da içindeki altınların ayrıştırılması için Almanya ve Rusya’ya ihraç ettiklerini anlatan Ahlatçı, bu şekilde yılda 40 bin ton atık ihraç ettiklerini söyledi.