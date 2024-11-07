Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2024 listesi açıklandı

Great Place To Work, her yıl yaptığı Trust Index™ anketi sonuçlarını açıkladı. Anket sonuçlarına göre, Anadolu'nun En İyi İşverenleri 2024 listesine giren şirketler, çalışanlarına iyi bir işyeri deneyimi sunuyor ve standart şirketlere kıyasla daha yüksek bir güven kültürüne sahipler.

Anket sonucuna göre belirlenen küçük ölçekli firmalarda ilk 5 sırayı, "Miorec İnsan Kaynakları A.Ş., Davinci Enerji, Resisco, Pharminal İlaç ve Endeksa" paylaşıyor.

İlk sıralarda yer alan orta ve büyük ölçekli firmalar ise: Beştepe Koleji, Mobiliz, Limak Çimento, Numesys İleri Mühendislik A.Ş., Divan Gaziantep, Rönesans Holding, Votorantim Cimentos.

Yüzdelerle anket detayları

Güven kültürü de çalışan bağlılığı, motivasyonu ve performansı üzerinde doğrudan etkili olan oldukça önemli bir faktör. Listedeki şirketler, çalışanlarının yüzde 91'i tarafından da fiziksel olarak sağlıklı bir iş yeri olarak değerlendiriliyor. Listedeki şirketlerin yüzde 80'i, çalışanlarının yaş, kıdem, cinsiyet ve görevlerine bakılmaksızın herkesi dahil eden bir ortam yaratarak, zorlu zamanlarda iş birliğini ve başarıyı güçlendiriyor. Standart şirketlerde kapsayıcılığın yüzde 61'de kaldığı gözlemleniyor. Çalışanların yüzde 83'ü ise yöneticilerine kolayca ulaşabildiğini ve rahatça konuşabildiğini belirtirken, bu oran standart şirketlerde yüzde 65.