Anahtar teslimi alçı tesisi kuran Parget, dünya devleriyle yarışıyor

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Çeşitli sektörlerde çalışan 4 kişinin 2013 yılında bir araya gelerek kurduğu Parget Makine, aradan geçen 9 yılda 30 ülkede yapı malzemeleri üretimin yapıldığı tesisler kurdu. Knauf, Saint Gobain, Volma, Lafarge, ABS gibi dünyanın önde gelen firmalarına üretim yapan Parget, dünyada bu alanda üretim yapan 3-4 firmadan birisi haline geldi.

Hem anahtar teslim hem de tek tek makine, servis, projelendirme gibi hizmetleri birlikte yürüttüklerini belirten Parget Makine Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Karataş, 15 bin m2 alanda gerçekleştirdikleri üretimi 30 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Türkiye’de hâlen Oyak Grubu ile Tosyalı’nın kireç fabrikalarını yapıklarını kaydeden Karataş, “Alçı sektöründe ise Knauf, Saint Gobain, Volma, Lafarge, ABS gibi dünyada isim yapmış firmaların neredeyse hepsiyle çalışmalarımız var. Yapısal malzemeler olarak özellikle anahtar teslim olarak alçı, alçı plaka, kuru karışım, perlit, kalsit ve kireç fabrikaları kuruyoruz” diye konuştu.

Hâlen Afrika pazarı yanı sıra Avrupa ve Rusça konuşan ülkelerde aktif şekilde çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Karataş, esnek çalışma kabiliyetleri sayesinde bir bölgede sorun yaşanması halinde, hemen başka pazarlara rahatlıkla yönelebildiklerini aktardı.

Özellikle Kuzey, Doğu ve Batı Afrika’da çok güçlü olduklarının altını çizen Karataş, Avrupa da ise Almanya, Fransa, Belçika gibi ülkelerle çalıştıklarını bildirdi.

Dünyada bu çapta entegre hizmet verebilen 3-4 firmadan birisi olduklarına işaret eden Abdullah Karataş, şu ana kadar 200 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerini, 1. OSB’de ise yeni bir yatırıma imza atmaya hazırlandıklarını kaydetti.

“Pandemide iş hacmimiz arttı”

Beklenenin aksine pandemi döneminde iş hacimlerinde ciddi artış yaşandığını ifade eden Karataş, bunda ise kireç sektöründe de yer almalarının büyük etkisi olduğunu söyledi.

Parget Makine olarak bugüne kadar hiç dış finansman kullanmadıkları için sanayinin genel finansman sıkıntısı çektiği dönemi rahat atlattıklarını dile getiren Karataş, sadece döviz gelirlerinin TL’ye dönüştürülmesi zorunluluğundan biraz olumsuz etkilendiklerini kaydetti. Karataş 250'si doğrudan olmak üzere istihdama 500 kişilik katkıların bulunduğu bilgisini verirken, yeni yatırımla birlikte bu sayıyı iki katına çıkaracaklarını anlattı.

TOKİ’nin yeni açıkladığı projelerle birlikte inşaat sektöründe ivmenin daha da artacağını söyleyen Abdullah Karataş, buna bağlı olarak Parget’in iş hacminin de genişleyeceği öngörüsünü paylaştı.

“İsviçreli Maerz ile stratejik işbirliği”

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş ve diğer sorunlar sebebiyle kireç ve benzeri ürünlerin tedarikinde güçlük yaşayan ülkelerin ürünlerine yönelik talebi artıracak unsurlar olduğunu vurgulayan Karataş, “Kireç konusunnda dünya da en lider şirketlerden birisi olan İsviçre’nin Maerz şirketi ile stratejik iş birliği sözleşmemiz var, kireç projelerini birlikte yürütüyoruz. Maerz kendi tüm makine tedariğini değişik Avrupa ülkelerinden temin ediyordu ama biz kalitemizi onlara karşı ispatlayarak şimdi hem onlar kendi projelerinde bazı makine tedarikini Avrupa’dan bize çevirdiler hem de ortak kurduğumuz fabrikalarda da fırın dediğimiz en önemli yüzde 70’lik kısmını da Parget Makine olarak biz kendimiz atölyemizde imal ediyoruz” dedi.

Parget’in anahtar teslimi hizmetinin, hız ve fiyat performansı yönüyle kendisini rakiplerinden bir adım öne çıkardığını açıklayan Karataş, Ar-Ge’ye büyük önem verdiklerini, yerlilikte yüzde 70 seviyesine çıktıklarını söyledi.