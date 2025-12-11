Analistler Oracle'ın hedef fiyatlarını aşağı çekti

Oracle Corp'a ilişkin aracı kurum değerlendirmelerinde yeni hedef fiyat güncellemeleri dikkat çekti. Piper Sandler, şirket için 'overweight' tavsiyesini korurken hedef fiyatını 380 dolardan 290 dolara çekti. Bank of America Securities de 'buy' notunu sürdürdü ancak hedef fiyatını 368 dolardan 300 dolara indirdi.

BMO'nun hedef fiyatı 355 dolardan 270 dolara geriletilirken, Stifel beklentisini 350 dolardan 275 dolara revize etti. Citigroup, daha sınırlı bir değişiklikle hedef fiyatını 375 dolardan 370 dolara düşürdü. Scotiabank, hedef fiyatını 360 dolardan 260 dolara çekerken, Bernstein'ın beklentisi 364 dolardan 339 dolara indi. D.A. Davidson ise tahminini 200 dolardan 180 dolara düşürdü.

Analist notları genel olarak Oracle için daha temkinli bir görünüm ortaya koyuyor. Şirket hisseleri, açıklanan zayıf gelir tahminleri ve devasa yapay zeka yatırımlarının beklenenden daha geç geri dönüş sağlayabileceğine yönelik endişeler nedeniyle dünkü işlemler öncesinde yaklaşık yüzde 11 değer kaybetti. Buna rağmen Oracle'ın hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 34 artış kaydetmişti.