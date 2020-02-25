Anatolia Seramik’te geri sayım başladı

25 Şubat 2020

Nihat DELİBAŞI

Kanada merkezli Anatolia Tile & Stone’un İzmir Aliağa Kimya İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (ALOSBİ) fabrika yatırımı başlıyor. Şirket, önümüzdeki iki ay içinde 266 dönüm arazinde 186 bin metrekare kapalı alana sahip olacak fabrikasının temelini atmaya hazırlanıyor. Bina, makine ve ekipman bedelleri dikkate alındığında 600 milyon TL’ye mal olacak fabrika yıllık 10 milyon 430 bin metrekare teknik ve sırlı porselen üretecek. 300 kişinin istihdam edileceği yatırımın önemine değinen ALOSBİ Başkanı Haluk Tezcan, “Bölgemizde doğrudan 300, dolaylı olarak binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak Anatolia Seramik’in temel atarak yatırıma başlaması önemli. Bölgemizde yatırımların devamı gelecek” dedi.

Tam kapasiteye ulaştığında yılda 10 milyon 432 bin 800 metrekare teknik ve sırlı porselen üretilecek tesiste 300 kişi istihdam edilecek. AlOSBİ Başkanı Haluk Tezcan, işini büyütmek isteyen sanayicilere özel çözümler üretmeye gayret ettiklerini belirterek, “Yatırım yapmak isteyen sanayicinin ekonomik koşullarını dikkate alarak farklı ödeme imkanı sunan seçenekler belirledik. Anatolia Seramik’in temel atıp yatırıma başlaması önemli. Temel atma ve yeni yatırımlar sürecek. 2020’de yatırım dendi mi ALOSBİ akla gelecek” dedi.