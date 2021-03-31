AND Gayrimenkul'un Maher Holding’e devri gerçekleşti

Quick Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları AŞ’nin yüzde 100 oranındaki hisselerinin devri, Maher Yatırım Holding AŞ’nin iştiraki olan Quick Sigorta AŞ ve Corpus Sigorta AŞ şirketlerine gerçekleşti.

Bu devir işlemi sonrasında AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları AŞ’nin aktifinde yer alan AND Kozyatağı binasının mülkiyeti ve bina yönetimi, Quick Sigorta AŞ ve Corpus Sigorta AŞ şirketlerine geçti.

Devir işlemleri sonrasında Anadolu Grubu merkez binasında bir araya gelen Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ile Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, söz konusu anlaşmanın her iki taraf içinde faydalı olması dileklerini ifade etti. Toplantıya aynı zamanda Maher Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar katıldı.